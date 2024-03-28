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大甲媽祖遶境將登場　大甲警佈局交管呼籲不搶轎

▲大甲媽祖遶境將4/5登場，大甲警方佈局交管並呼籲不搶轎（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲大甲媽祖遶境將4/5登場，大甲警方佈局交管並呼籲不搶轎（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2024甲辰年大甲媽祖9天的遶境進香活動即將於4月5日起駕，為避免大量人車進入，造成塞車困擾並維護道路交通安全與順暢，臺中市政府警察局大甲分局公布交通管制措施，並呼籲民眾進入大甲街區可多搭乘大眾運輸交通工具，免去舟車往返及塞車之苦。

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▲大甲媽祖遶境將登場 大甲警佈局交管呼籲不搶轎(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲大甲媽祖遶境將登場 大甲警佈局交管呼籲不搶轎(圖/記者鄧力軍翻攝)
鑒於5日起駕及13、14日回鑾期間湧入大甲街區人車眾多，大甲警方呼籲用路人應遵守交通規則，汽(機)車駕駛行經路口應發揮耐心停讓行人，亦將針對騎(乘)機車未戴安全帽、無照駕駛及改裝車等嚴加取締，以維護優質交通秩序。此外，為防範不法宵小伺機扒竊，分局長謝建國特別提醒民眾，參加活動時請注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上。更呼籲，參加遶境的熱情信眾應秉持「不搶轎、理性虔誠祈福」的精神，保持虔誠熱情、以平和理性來迎接大甲媽祖，共同來祈祝遶境和平圓滿。


有關「2024臺中媽祖國際觀光文化節大甲鎮瀾宮天上聖母起駕、回鑾遶境進香」活動交通疏導三層管制措施如下：
一、起駕(4月5日14時至4月6日2時)： 
 （一）第一層：行人徒步區
  大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。
 （二）第二層：禁止汽車進入區
  大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。
 （三）第三層：道路封閉路段管制
   1.經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。
   2.水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。
二、回鑾(4月14日10時至24時)：三層管制措施
  （一）第一層：行人徒步區
   大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。
  （二）第二層：禁止汽車進入區
   大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。
  （三）第三層：調撥車道管制路段
   清水區中山路與中華北路口（北端），經大甲溪橋至大甲區經國路與經國路95巷口（順天加油站）旁南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。
三、建議行駛方向
  （一）自國道三號進入大甲市區
   下國道三號左轉甲東路可至「美人山舊營區」臨時停車場。
  （二）自西濱快速道路進入大甲市區
   由西濱快速道路大安港路可至大甲體育場臨時停車場。
  （三）自清水沙鹿進入大甲市區
   由中山路一段左轉東安路右轉興安路左轉新政路右轉大安港路可至大甲體育場臨時停車場。
  （四）自苗栗進入大甲市區
   由中山路右轉經國路可至大甲體育場臨時停車場。
四、停車場資訊
  （一）「美人山舊營區」臨時停車場(約500個停車位)，再徒步進入大甲市區約15分鐘。
  （二）大甲體育場臨時停車場含周邊道路(約350個停車位)，再徒步進入市區約10分鐘。
  （三）大甲火車站後方空地停車場(約80個汽車停車位、約180個機車停車位)，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。
五、大眾運輸資訊
  （一）坐火車、拜媽祖、不塞車：
   1.宣導民眾可以將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。
   2.北部：停放於苑裡火車站。
   3.中、南部：停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站。
   4.搭高鐵至臺中之旅客可於臺鐵新烏日站轉乘區間車至大甲火車站或轉乘公車93號至大甲。
  （二）搭公車、來參香、免堵車：
    鼓勵民眾搭乘公車，於豐原或臺中搭乘往大甲方向公車，至大甲總站下車，減少車流直接進入大甲市區造成之交通衝擊。
六、搭乘接駁車資訊：
  （一）起駕
   1.朝富停車場（老虎城）大甲體育場，14：00～22：00
      大甲體育場朝富路停車場（老虎城），17：00～02：00
   （每20至30分鐘一班車，途中停靠「朝馬」站）
   2.美人山營區停車場大甲高中，15：00～01：00
   3.大甲體育場大甲國小，15：00～01：00
   （美人山營區停車場及大甲體育場接駁，每15至20分鐘一班車）
  （二）回鑾
   1.朝富停車場（老虎城）大甲體育場，10：00～17：00
   2.大甲體育場朝富路停車場（老虎城），13：00～22：00
   （每20至30分鐘一班車，途中停靠「朝馬」站）
   3.美人山營區停車場大甲高中，10：00～21：30
   4.大甲體育場大甲國小，10：00～21：30
   （美人山營區停車場及大甲體育場接駁，每15至20分鐘一班車）
 

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