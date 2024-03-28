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Lisa生日送粉絲大禮！首次開箱75億別墅　千萬轎車大G意外曝光

▲Lisa昨日迎接27歲生日，特地在頻道上開箱去年新買的高級別墅，也為粉絲們開箱了車庫裡價值千萬的轎車大G。（圖／翻攝自Lisa IG）
▲Lisa昨日迎接27歲生日，特地在頻道上開箱去年新買的高級別墅，也為粉絲們開箱了車庫裡價值千萬的轎車大G。（圖／翻攝自Lisa IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓超人氣天團BLACKPINK成員Lisa昨（27日）喜迎27歲生日，去年團體續約後成立個人品牌「LLOUD」。Lisa也在生日當天於YouTube頻道上發布一支「Q&A」的影片，為粉絲們開箱她的75億韓元（約新台幣1.77億元）豪宅及千萬級轎車，同時也向粉絲們透露她的個人專輯計畫。

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▲Lisa在生日當天上傳自己開箱自家別墅的影片。（圖／翻攝自LLOUD YouTube）
▲Lisa在生日當天上傳自己開箱自家別墅的影片。（圖／翻攝自LLOUD YouTube）
Lisa昨日上傳一支標題為「Special Birthday Q&A with Lisa」的影片，除了回答工作人員提出的問題，同時也開箱自己去年1月在首爾城北區購買的別墅，此棟別墅要價75億韓元，整棟包含地下1層和地上2層，過去曾是南韓某財閥家的住宅。Lisa表示因為粉絲們常常敲碗希望她能夠開箱首爾的別墅，因此特別挑生日這天為各位粉絲開箱。

▲Lisa表示粉絲多次敲碗希望能看到別墅的開箱，因此特地挑生日這天上傳開箱影片。（圖／翻攝自LLOUD YouTube）
▲Lisa表示粉絲多次敲碗能看到她住的地方，因此特地挑生日這天上傳開箱影片。（圖／翻攝自LLOUD YouTube）
Lisa一開始站在自家門前拍攝開場，接著沿著灰階石材階梯往上走推開家門，發現家中各處貼滿工作人員的Q&A字條。當Lisa被問到生日當天想做什麼時，Lisa直爽地表示：「什麼都不想做！」也有一張問及個人專輯計畫，Lisa興奮地表示：「今年一定要出專輯！今年我會專注在自己身上，我非常期待！」

▲不只豪華別墅，Lisa也擁有一台價值破千萬的賓士大G。（圖／翻攝自LLOUD YouTube）
▲不只豪華別墅，Lisa也擁有一台價值破千萬的賓士大G。（圖／翻攝自LLOUD YouTube）
影片結束前Lisa也開心地請工作人員幫忙拍照，並且開箱自己的地下車庫，只見Lisa車庫內停著一台內裝客製化的白色賓士G63（Mercedes-Benz G63，又稱大G），這台車也曾出現在LLOUD抖音帳號上，目前原價約新台幣865萬元起，再加上Lisa內裝全改成自己喜歡的黃色，這台大G的價格已突破千萬，可見Lisa財力雄厚。

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