網紅珮甄拒復合作家H！退還婚戒、項鍊 「發狠買一堆送自己」
網紅Selena珮甄和作家H相戀半年，年初公開辦完婚禮，未料還沒辦理結婚登記就爆發口角。作家H上月底在臉書公開她夜會人夫等9大罪狀，讓女方相當受傷，又開直播痛哭流涕想挽回戀情，可惜珮甄不領情，堅決拒絕復合。珮甄宣告人生要繼續邁向前走，退還彼此昔日贈送的禮物，她今（28）日曬出要退還的婚戒與項鍊，強調自己發狠買了一堆給自己，堅持要有儀式感。
記者江芷稜／綜合報導
自從上月底鬧翻後，作家H原本想挽回戀情，婚戒都還不想拔下來，他強調除非對方聯絡自己，否則不會打擾對方，結果珮甄聯繫他只是為了本來購買的暑假旅行機票、高鐵交通票處理事宜，並沒有復合念頭，雙方和平理性處理完這些事，事後也退還過去給彼此的禮物。
珮甄表示，以往去迪士尼樂園時，知道作家H喜歡電影《怪獸電力公司》的毛怪，特別各買了一個玩偶給他和女兒，如今分手後，對方退還禮物，珮甄把它擺在玄關處，不願因為分手認為毛怪是傷心的物品，將它棄若敝屣，反而希望每天看到毛怪的陽光笑容，也很感謝對方過去曾伸出援手，安慰陷入低潮期的自己。
她今天透露分手後的最後一件事，是寄還婚禮時交換的兩只婚戒與項鍊，然後上網逛網站，決定丟一堆新的戒指進購物車送給自己，利用生活的儀式感提醒自己，「過去的事情都已經過去，掰掰；一切都重新來過吧，這樣」。珮甄笑說買了各式各樣的戒指，以後大家看到她，手上戒指都會不一樣。粉絲祝福她恢復單身後一個人更快活，珮甄透露已經訂好下個月去首爾的機票，朋友負責安排行程，她只管去放空吃喝跟著玩，顯然心情大好。
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