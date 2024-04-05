超正女鬼刷新票房紀錄！泰國影史最賣座鬼片 年僅20歲正妹新人曝
今年初上映的泰國鬼片《鬼聲泣（Death Whisperer）》，以泰國第一部IMAX電影之姿，狂賣近5億票房，成為泰國影史最賣座正宗鬼片。泰國正妹新人拉塔娃蒂婉通（Rattanawadee Wongthong，小名Mim）年僅20歲，出演鬼片變有好成績，一舉打開知名度。
國際中心賴正琳／綜合報導
Mim現年20歲，在片中化身「最婊綠茶女鬼」鬼妹妹妍恩，心機玩弄全家人的情感，嚇人演技也讓她拿下2023年泰國瑪雅娛樂大獎（MAYA AWARDS）電影類別超級新人獎。電影關於1972年的偏遠村莊，一名少女夜裡聽見疑似「聽呀」的怪聲後，短短幾天內便離奇身亡，飾演國中生妹妹妍恩的Mim在放學路上卡到陰，全家人因此陷入陰魂不散的陰聲夢魘。
這部電影改編自真實故事，發生在1972年泰國北碧府的家庭慘案，偏遠鄉村務農的夫妻育有三男三女，某天村莊謠傳的女鬼竟意外纏上大妹妍恩，為了救回大妹，全家人陷入陰魂不散的詭音夢魘。Krittanont家族後代Kit先生發表在泰國網絡論壇Pantip.com上，故事一發布後引起網路社群瘋傳，嚇壞千萬名網友，挾帶高人氣不僅出版成暢銷書籍外，更在今年翻拍成電影。
擁有清秀顏值和燦爛笑容的Mim，在電影中有多段突破恐怖尺度的情節，例如原本甜美溫柔的性格，突然變得異常暴力嗜血，不僅在半夜生吞動物內臟，還會耍心機變換表情，演技十分精湛，而且她漂亮又精緻的混血娃娃五官，被外界封為泰版「NewJeans Danielle」，是泰國備受矚目的新人演員。