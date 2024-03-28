吳怡霈自曝激情床事！新婚尪只穿1條圍裙在家等 關鍵暗號超害羞
吳怡霈和日籍老公Akira交往多年，去年修成正果，日前她上小S的《小姐不熙娣》節目，也分享和老公之間的日常情趣，透露她只要想求歡就會說出關鍵字，老公的配合度也很高，還會扮演成「日料師傅」，全裸穿圍裙等她回家，超大尺度爆料讓現場來賓都聽得臉紅心跳。
記者吳昕蓓／綜合報導
吳怡霈在節目上透露婚後的幸福生活，若是當天想求歡就會說出關鍵字「味噌湯」，老公就會很配合的扮演成「日料師傅」，有時甚至只穿一件圍裙等她回家；吳怡霈到家後，老公則會真的跟日料師傅一樣，一道道菜端上桌，甚至還會幫忙倒清酒，邊聊著今天發生的趣事，氣氛到了就會自然而然發生親密關係。
然而也會有小插曲，吳怡霈笑說，有時角色扮演玩太久，她快要失去耐性，就會跟老公說：「我已經要喝醉了，你再不開始，就沒這個戲囉！」如此有趣的夫妻情趣也讓現場眾人羨慕不已。
小S也表示，另一半能不能一起輕鬆開玩笑是相當重要的事情，另一半「接不接妳的梗」其實在戀愛階段就能測試了，也開玩笑自虧：「像我當時就是被錢沖昏頭啦，所以我現在無聊到爆」，更透露自己有時想大玩演戲遊戲，還會被老公潑冷水；不過當被問到「如果突然被老公壁咚呢？」小Ｓ友笑說：「那就生第四胎啦，所以現在為什麼這麼平靜！」
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