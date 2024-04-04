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神鬼奇航看太多？英國女「邂逅」18世紀海盜　還跑去公海甜蜜完婚

▲自稱與18世紀海盜鬼魂結婚的阿曼達。（圖／翻攝自新聞周刊）
▲自稱與18世紀海盜鬼魂結婚的阿曼達。（圖／翻攝自新聞周刊）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

你相信世上有穿越時間、空間、生死的愛嗎？北愛爾蘭1名婦女阿曼達（Amanda Teague），自稱在45歲時，邂逅1名18世紀的海盜鬼魂，於2016年透過靈媒結為夫妻，並希望讓政府和社會認可2「人」的關係，故事引發網友正反評價，有人認為阿曼達罹患精神疾病，但也有人相信這段跨越陰陽界的愛戀，只要不傷害別人，沒什麼不對。

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綜合外媒報導，阿曼達是在2014年的一個晚上，感應對方的存在，透過神魂交流，得知對方名叫傑克（Jack Teague），是1名生於18世紀、來自海地的海盜，而後被處死，經過6個月的「交流」後，彼此暗生情愫，決定讓關係更進一步，甚至還會有親密接觸。

據阿曼達所述，她和傑克會每天一起看電視，也會一起旅行，意見不合時也會爭吵，最後在2016年，傑克向她「求婚」，阿曼達邀來熟識的親朋，一起開船到公海並舉行結婚典禮，走的是中世紀海盜風格。

▲（圖／翻攝自新聞周刊）
▲阿曼達在婚禮上切蛋糕。（圖／翻攝自新聞周刊）
身為沒有肉體的靈魂，阿曼達得知傑克許下婚姻「我願意」諾言的方式，就是透過靈媒協助，再把戒指套在象徵傑克手指的蠟燭，隨後阿曼達在傑克的「參與」下，買了一間套房，並將室內設計成他們都喜歡的樣子，她也冠上了傑克的姓氏-蒂格。

他們的故事於2018年初曝光後，一度登上英國各媒體版面，不過這樁「婚姻」持續沒多久就以離婚收場，阿曼達指控傑克在婚後以各種方法偷竊、消耗她的能量，讓她的身體狀況越來越差，離婚後還試圖以驅魔儀式，讓傑克離她遠一點。

阿曼達並在2019年接受《華盛頓郵報》採訪時表示，她知道人們都認為她瘋了，說她患有精神分裂症，但這世界每天都在發生看似不可能的事：「如果你相信上帝或天使，相信任何不屬於這個塵世範圍的東西，那麼你就相信精神領域的存在，既然如此，你為什麼會認為我身上發生的事情，超出了可能性的範圍？」

史丹佛大學（Stanford University）研究超自然現象的人類學教授魯爾曼（T.M. Luhrmann），認為阿曼達先前失去年幼兒子而遭受的創傷，可能導致她進入一種分離的、恍惚的狀態，進而產生一連串如夢般的經歷。研究海盜歷史的中佛羅里達大學（ the University of Central Florida）教授海德（David Head）也坦言，他找不到任何關於海盜傑克蒂格 (Jack Teague) 的真實史料，1700年代，海地還是法國殖民地，名為聖多明哥 (Saint-Domingue)，而「蒂格」是愛爾蘭語的通稱，《神鬼奇航》系列電影中，史派羅的父親就叫愛德華蒂格。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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