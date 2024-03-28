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橘爸唬籃／戴維斯晚節不保！國民英雄形象早破滅　退休時間點在此

▲新北國王戴維斯過去在灌籃得分後興奮地向球迷比出勝利的手勢，未來可能難再看到。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2022.06.09）
▲新北國王戴維斯過去在灌籃得分後興奮地向球迷比出勝利的手勢，未來可能難再看到。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2022.06.09）

文/專欄作家橘爸

P. LEAGUE+職籃聯盟人氣球隊新北國王近期捲入各種風坡，主力球星楊敬敏去年捲入「約砲」事件，形象重創，林書豪則因球團疏忽，誤用「靜脈雷射」療法，違反WADA(世界運動禁藥組織)規定也被禁賽，戴維斯（Quincy Davis）則因家暴案判拘役30天，可謂多事之秋。

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不過相較於林書豪禁賽5場，楊敬敏積極扭轉形象，戴維斯（Quincy Davis）的麻煩似乎最大，這不僅是場外的傷害罪事件，而是他本身退化已經非常嚴重，且星度也大不如前，很可能就此結束球員生涯。

▲在PLG賽場仍被禁賽的戴維斯，在東超賽場上出賽。（圖／新北國王）
▲在PLG賽場仍被禁賽的戴維斯，在東超賽場上出賽。（圖／新北國王）
戴維斯「國民英雄」形象不在

41歲的戴維斯生涯曾替中華隊立下汗馬功勞，過去和「黃金世代」在國際賽上打出無數精采的戰役，尤其2013亞錦賽擊潰中國，更是生涯高光時刻，無奈近年受到傷勢影響，加上場外風坡不斷，「國民英雄」的形象早已不在。

戴維斯不僅婚姻出狀況，他愛去夜店也非秘密，橘爸友人就曾多次在信義區夜店「巧遇」戴維斯，雖然去夜店並非違法，但職業球員常常流連在深夜場所，多少也會影響在場上的表現。

私底下的戴維斯與隊友相處和睦，在場上雖早已不再巔峰，但在內線依然有很強的影響力，上一季出賽38場，場均10.3分8.6籃板1.1阻攻，兩分球命中率65%，三分球命中率32.6%。不少教練和GM在受訪時都直言他是「Bug級別」的存在，因為本土內線沒有幾個人能和他在對抗性上抗衡。

本季受到禁賽影響，目前僅出賽5場，場均7.4分、6.4籃板，狀態明顯下滑，碰上對方洋將也失去對抗性，功能性越來越趨近於一般的「本土球員」。

▲新北國王戴維斯跟妻子傳出家暴疑雲，卻因傷害罪被起訴。（圖／新北國王提供）
▲新北國王戴維斯跟妻子家暴案，因傷害罪被起訴。（圖／新北國王提供）
戴維斯生涯可能玩完了

橘爸認為，戴維斯生涯可能玩完了！國王今(28)日火速宣布，暫停戴維斯出賽與對外活動，戴維斯最後的機會將是本季季後賽，若不能帶給國王實質戰績上的助益，形象上又帶給球隊負面影響，距離退休也不遠了。

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