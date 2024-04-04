嫁給「維多利亞時期」鬼士兵！英國女受不了吃醋尪 找驅魔師訴離
英國1名女子布洛卡德（Brocarde），在2022年自稱和「鬼魂男友」交往1年多，卻因為沒有教堂願意幫鬼魂辦婚禮，導致她們一度無法結為連理。不過後來她克服障礙，與鬼男友在同年萬聖節成婚，不料婚後才過5個月，女子就說受不了對方「太會吃醋」，還控制她的行動自由，因而想找驅魔師斬斷這段「人鬼戀」，獵奇程度一度獲得當地媒體不少關注。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，布洛卡德自稱是在2021年，於家中「認識」鬼魂愛德華多（Edwardo），對方告訴她，自己來自維多利亞時期，是1名士兵，在35歲那年不幸因失足落井死亡。那天之後，愛德華多就經常出現、與她說話，2人逐漸產生感情並交往。身為沒有實體的另一半，布洛卡德與愛德華多溝通的方式，包含蠟燭、玻璃水蒸氣浮現的字樣等等。
據布洛卡德的說法，交往一陣子後，愛德華多就求婚了，之後在找結婚場地時不斷碰壁，沒有教堂願意幫忙證婚，牧師甚至還反過來提議要幫她「驅魔」。除此之外，愛德華多進入教堂會感覺不舒服，最後2人的婚事還是在一座廢棄教堂完成的，瑪麗蓮夢露、貓王、英王亨利八世都參加了婚禮，因為賓客並不僅限於生者。
不過婚後不到半年，布洛卡德就宣稱，愛德華多不夠貼心、老是懷疑她紅杏出牆，還不把她想去做婚姻諮商當一回事。面對布洛卡德有意提出離婚，不高興的愛德華多還開始折磨她，逼得她不得不尋求驅魔師的幫助。
事件一度在網路上引發熱議，不少網友都直言，布洛卡德需要的不是驅魔師，而是精神科醫師。還有人因為布洛卡德歌手的身分，認為她只是想藉著噱頭炒高知名度，藉此推銷單曲。