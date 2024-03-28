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DJ SODA代言！《LUNA：Mobile》今上線　推薦職業、開服活動出爐

▲由韓國遊戲公司「SOULGAMES Inc.」開發、女神「DJ SODA」代言人的3D開放世界手機 MMORPG《LUNA：Mobile》上線。（圖／官方提供）
▲由韓國遊戲公司「SOULGAMES Inc.」開發、女神「DJ SODA」代言人的3D開放世界手機 MMORPG《LUNA：Mobile》上線。（圖／官方提供）

記者張志浩／綜合報導

由韓國遊戲公司「SOULGAMES Inc.」開發、女神「DJ SODA」代言人的3D開放世界手機 MMORPG《LUNA：Mobile》，今（28）日於 PC 及各大手機平台上市，官方也針對遊戲6大職業做出介紹，並宣布慶祝開服活動陸續公開，首支宣傳影片則同步釋出。

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《LUNA：Mobile》以PC高人氣線上MMORPG《Luna Online》為原型IP，打造全新廣闊開放世界，玩家將可選擇6種主要的戰鬥職業，包括精靈種族的「暗影之矢、十字軍」，人類種族的「野蠻戰士、聖職者」，暗黑精靈種族的「暗黑魔法師、暗黑巫師」。

◾暗黑魔法師：追求力量、可以使用各種魔法並專精於造成巨大傷害魔法的。
◾暗影之弓：熱愛大自然並專精於遠程攻擊且擁有強大心理素質的。
◾聖職者：擅長使用恢復魔法，專門幫助隊友。

▲《LUNA：Mobile》除了有多種職業外，還有各式坐騎可供選擇。（圖／官方提供）
▲《LUNA：Mobile》除了有多種職業外，還有各式坐騎可供選擇。（圖／官方提供）
官方也針對《LUNA：Mobile》提出必玩特色。

1、《LUNA Online》原始開發團隊獨家打造！
2、預約限定「DJ服裝」限時發送！
3、6種獨具特色的戰鬥職業！
4、 與朋友和摯愛一同踏上刺激的冒險之旅！
5、探索無盡的地圖，享受引人入勝的遊戲故事！
6、 在世界上最可愛的寵物陪伴下，勇闖任何地方，毫不畏懼！
7、騎乘強化道具各種酷炫坐騎，遨遊遠方。
8、用各種服裝展現你獨特的個性。
9、參與各種活動，釣魚、採集、挖礦和手工藝！
10、體驗與展現每個職業強大而華麗的技能！
11、征服無盡的「無窮之塔」，擊敗強大的Boss怪物，獲得豐富獎勵！

▲由韓國遊戲公司「SOULGAMES Inc.」開發、女神「DJ SODA」代言人的3D開放世界手機 MMORPG《LUNA：Mobile》上線。（圖／官方提供）
▲《LUNA：Mobile》本次由DJ SODA代言。（圖／官方提供）
即日起至4月底，遊戲內將陸續舉辦「七日登入慶祝活動」、「十四日登入慶祝活動」及「三十日登入慶祝活動」等活動，累積登入遊戲達指定日數就可獲得「高級服裝召喚券」、「高級騎寵召喚券」、「高級寵物召喚券」等稀有道具。

除此之外，還將陸續舉辦「LUNA大富翁」、「兒童節慶祝活動」、「職業排名與競技場挑戰活動」等特殊慶祝活動，將送出大量裝備強化道具、提升經驗與掉落率的增益效果道具及金幣等實用虛寶獎勵，讓冒險者們能輕鬆享受《LUNA：Mobile》，在充滿魔法與冒險的《LUNA：Mobile》世界裡，與好友一起探索，打造傳奇故事。

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