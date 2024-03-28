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阿嬌機場遇陌生人騷擾！她崩潰大喊「你要幹嘛」　粉絲不忍出手了

▲阿嬌在機場遭遇陌生人突然靠近說要找她，還好有粉絲幫忙制止，她才順利擺脫跟蹤。（圖／阿嬌微博）
▲阿嬌在機場遭遇陌生人突然靠近說要找她，還好有粉絲幫忙制止，她才順利擺脫跟蹤。（圖／阿嬌微博）

記者江芷稜／綜合報導

香港女團TWINS成員阿嬌（鍾欣潼）近日深夜獨自飛往北京，在粉絲簇擁下準備搭機，當時她在機場拿著大型行李搭電梯，步行時還跟粉絲輕鬆聊天，卻遭遇陌生怪人突然靠近，主動說「我找妳」，阿嬌問他是不是認錯人，表示根本不認識他，對方卻不回答，嘴裡重複「沒沒沒，我找妳」，奇怪舉動把阿嬌跟粉絲都嚇了一大跳，她冷靜大喊「我不認識你，你要幹嘛」嚇阻對方，還好在粉絲眾人護送下，陌生人沒有下一步動作，沒有發生危險狀況。

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▲阿嬌無修生圖曝光，網友盛讚逆齡生長。（圖／翻攝自阿嬌微博）
▲阿嬌出道20年，依舊受到大批粉絲歡迎。（圖／翻攝自阿嬌微博）
根據粉絲曬出的影片，阿嬌戴著黑色口罩，穿著簡單的黑色T恤、灰色罩衫，搭配簡單牛仔褲，隨意用夾子綁頭髮，打扮相當樸素，看不出來是名人，她拉著橘色行李箱現身機場，由於深夜時間晚了，機場人不多，阿嬌身邊不見工作人員陪伴，只有忠實粉絲陪著她聊天、送信給她。

▲阿嬌（右）一個人獨自搭機去北京，卻遇到陌生人靠近說要找她，嚇得她大叫「我不認識你」。（圖／翻攝自微博）
▲阿嬌（右）一個人獨自搭機去北京，卻遇到陌生人靠近說要找她，嚇得她大叫「我不認識你」。（圖／翻攝自微博）
阿嬌準備搭電梯時，有一位黑衣人突然靠近她伸出手，她原本向前傾聽對方說話，對方卻喃喃自語「我找妳」，粉絲問她是不是認錯人，陌生人還強調「沒沒沒，我找妳」，卻說不出真實目的，讓阿嬌頓生警覺，往後站了幾步，開口嚇阻對方「我不認識你，你要幹嘛？」粉絲也幫腔制止陌生人，要他遠離一點，並目送阿嬌安全走入電梯，才跟她說再見。

▲阿嬌（左）和阿Sa閨密感情好，遭遇多重難關絕不單飛。（圖／阿嬌微博）
▲阿嬌（左）和阿Sa是當紅的女團，身邊卻沒有工作人員陪伴，讓粉絲覺得不可思議。（圖／阿嬌微博）
陌生人見她搭電梯離開，也就默默走開，沒有下一步動作，影片在微博上傳開後，粉絲議論紛紛，不解阿嬌搭機身邊竟然沒有工作人員陪同，若是沒有粉絲幫忙守護，遇到私生飯施暴恐怕有人身安全危險，歌迷看完影片都為她捏了一把冷汗，驚呼「還好有粉絲不然嚇死」、「這是被騷擾了，幸好身邊有粉絲在」，呼籲經紀公司應該更用點心照顧藝人。

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