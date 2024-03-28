阿嬌機場遇陌生人騷擾！她崩潰大喊「你要幹嘛」 粉絲不忍出手了
香港女團TWINS成員阿嬌（鍾欣潼）近日深夜獨自飛往北京，在粉絲簇擁下準備搭機，當時她在機場拿著大型行李搭電梯，步行時還跟粉絲輕鬆聊天，卻遭遇陌生怪人突然靠近，主動說「我找妳」，阿嬌問他是不是認錯人，表示根本不認識他，對方卻不回答，嘴裡重複「沒沒沒，我找妳」，奇怪舉動把阿嬌跟粉絲都嚇了一大跳，她冷靜大喊「我不認識你，你要幹嘛」嚇阻對方，還好在粉絲眾人護送下，陌生人沒有下一步動作，沒有發生危險狀況。
記者江芷稜／綜合報導
根據粉絲曬出的影片，阿嬌戴著黑色口罩，穿著簡單的黑色T恤、灰色罩衫，搭配簡單牛仔褲，隨意用夾子綁頭髮，打扮相當樸素，看不出來是名人，她拉著橘色行李箱現身機場，由於深夜時間晚了，機場人不多，阿嬌身邊不見工作人員陪伴，只有忠實粉絲陪著她聊天、送信給她。
阿嬌準備搭電梯時，有一位黑衣人突然靠近她伸出手，她原本向前傾聽對方說話，對方卻喃喃自語「我找妳」，粉絲問她是不是認錯人，陌生人還強調「沒沒沒，我找妳」，卻說不出真實目的，讓阿嬌頓生警覺，往後站了幾步，開口嚇阻對方「我不認識你，你要幹嘛？」粉絲也幫腔制止陌生人，要他遠離一點，並目送阿嬌安全走入電梯，才跟她說再見。
陌生人見她搭電梯離開，也就默默走開，沒有下一步動作，影片在微博上傳開後，粉絲議論紛紛，不解阿嬌搭機身邊竟然沒有工作人員陪同，若是沒有粉絲幫忙守護，遇到私生飯施暴恐怕有人身安全危險，歌迷看完影片都為她捏了一把冷汗，驚呼「還好有粉絲不然嚇死」、「這是被騷擾了，幸好身邊有粉絲在」，呼籲經紀公司應該更用點心照顧藝人。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道