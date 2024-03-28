寶林茶室食物中毒風暴擴！掀百貨美食街衛生疑慮　信義遠百發聲了

國產軍機「勇鷹號」幕後功臣曝！AI高精度五軸工具機助國防自主

▲經濟部展示國內首創「AI高精度五軸工具機」，目前已與國內工具機大廠協鴻合作並應用於勇鷹號機身與機翼關鍵零件加工。（圖／工研院提供）
▲經濟部展示國內首創「AI高精度五軸工具機」，目前已與國內工具機大廠協鴻合作並應用於勇鷹號機身與機翼關鍵零件加工。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安/台北報導

台灣工具機展「TMTS 2024」於（28）日登場，經濟部科技研發主題館整合工研院、精密機械研發中心、金屬中心等3法人單位，展出共計22項高階工具機關鍵技術，並已成功導入國內工具機廠商及終端製造業者，其中AI高精度五軸工具機協助成功完成25架勇鷹號國機國造國防自主任務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部產業技術司司長邱求慧表示，國內工具機業者在出口市場表現出色，經濟部技術司4年來在機械領域技術合作近700家廠商、促成衍生產值超過150億元，此次發展「AI高精度五軸工具機技術」以國內首創用AI技術改善精度，出機前調機時間從過去兩週縮短至6小時以內，讓國內工具機精度倍增達到德國工具機廠DMG相同水準。

目前已與國內工具機大廠協鴻合作並應用於勇鷹號機身與機翼關鍵零件加工，已順利完成25架生產製造，可帶動五軸工具機售價提升20%，產值倍增達80億元以上。

除了AI高精度五軸工具機技術之外，工研院公布具代表性的4項亮點成果。首先，「全球最靈敏振動感測晶片」，以創新微動電路及抗電磁干擾設計封裝技術，可量測10奈米以下的微小振動量，靈敏度為瑞士大廠意法半導體２倍，針對工具機元件磨耗所產生微量振動可提早檢測並進行預防保養，除技轉譜威科技，並擴大導入國內五軸工具機業者百德，切入波音、空中巴士的客機引擎廠美國奇異、英國勞斯萊斯供應鏈，預期產值成長25億。

第二，「AI音頻非破壞檢測技術」導入國內最大粉末冶金大廠旭宏金屬，以AI音頻協助檢測旭宏生產應用於特斯拉電動車齒輪零件，節省時間與人力成本50%，檢測準確率98.4%，超越全球檢測第一大廠The Modal Shop 85.1%，提升產值超過5000萬台幣。

第三，精密機械研發中心開發「精密模具加工應用關鍵冷卻技術」，首創全軸心冷卻系統，有效降低軸心發熱量並減少變形量，機台暖機時間由30分鐘縮短至３分鐘，協助工具機廠切入高精密模具、電動車零件模具、航太零件市場領域，產值成長6億元以上。

第四，金屬中心開發「AI應用工具機航太級加工技術」，機台可以自動評估合適加工參數，改善原放電加工耗時由12小時，縮短至4小時內，協助先捷實業建立高階機種智慧化功能，應用於波音發動機的加工，促成先捷一年高達2.16億元訂單。

2025年賣1億台AI PC不是夢！Intel再推「2大關鍵」計畫

蘋果M4晶片預計2025年Q1登場！推估將採台積電3奈米製程加強版

營運困境、後浪搶市！PChome的未來在哪？頻傳倒閉還能重振雄風嗎

網傳PChome將破產倒閉？網家大動作澄清「運營正常」　蒐證喊告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞