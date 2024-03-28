國產軍機「勇鷹號」幕後功臣曝！AI高精度五軸工具機助國防自主

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目前已與國內工具機大廠協鴻合作並應用於勇鷹號機身與機翼關鍵零件加工，已順利完成25架生產製造，可帶動五軸工具機售價提升20%，產值倍增達80億元以上。
除了AI高精度五軸工具機技術之外，工研院公布具代表性的4項亮點成果。首先，「全球最靈敏振動感測晶片」，以創新微動電路及抗電磁干擾設計封裝技術，可量測10奈米以下的微小振動量，靈敏度為瑞士大廠意法半導體２倍，針對工具機元件磨耗所產生微量振動可提早檢測並進行預防保養，除技轉譜威科技，並擴大導入國內五軸工具機業者百德，切入波音、空中巴士的客機引擎廠美國奇異、英國勞斯萊斯供應鏈，預期產值成長25億。
第二，「AI音頻非破壞檢測技術」導入國內最大粉末冶金大廠旭宏金屬，以AI音頻協助檢測旭宏生產應用於特斯拉電動車齒輪零件，節省時間與人力成本50%，檢測準確率98.4%，超越全球檢測第一大廠The Modal Shop 85.1%，提升產值超過5000萬台幣。
第三，精密機械研發中心開發「精密模具加工應用關鍵冷卻技術」，首創全軸心冷卻系統，有效降低軸心發熱量並減少變形量，機台暖機時間由30分鐘縮短至３分鐘，協助工具機廠切入高精密模具、電動車零件模具、航太零件市場領域，產值成長6億元以上。
第四，金屬中心開發「AI應用工具機航太級加工技術」，機台可以自動評估合適加工參數，改善原放電加工耗時由12小時，縮短至4小時內，協助先捷實業建立高階機種智慧化功能，應用於波音發動機的加工，促成先捷一年高達2.16億元訂單。