傑尼斯不只創辦人喜多川性侵！2名加害者未爆出　東山紀之證實了

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東山紀之今年2月向BBC證實，還有2名員工涉嫌性加害傑尼斯練習生，而且加害者還活著，不過公司無法向警方提供任何情報，「從法律上看，我方沒有權限，如果當事者對此提出刑事訴訟，我們將全力協助。」被問到受害者是否有意願提告？東山紀之表示，並沒有掌握到哪些人被侵犯。
願意實名指控強尼喜多川的人，包括前練習生岡本考安（Kauan Okamoto）、V6的舞者二本樹顯理等等，不過也有很多人公開受害經歷後，遭受網路暴力，一名匿名女性透露，她的丈夫聲稱被強尼喜多川性侵，結果收到死亡威脅，「我丈夫想把一切都說清楚。他不希望孩子的未來受到同樣的傷害。」結果這名男子的個人資料被暴露在網路上，導致他進深山輕生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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