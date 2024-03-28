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傑尼斯不只創辦人喜多川性侵！2名加害者未爆出　東山紀之證實了

▲東山紀之（右）證實傑尼斯的性加害者除了創辦人強尼喜多川，還有2名員工。（圖／翻攝BBC）
▲東山紀之（右）證實傑尼斯的性加害者除了創辦人強尼喜多川，還有2名員工。（圖／翻攝BBC）

記者羅凌筠／綜合報導

日本首席男團經紀公司「傑尼斯事務所」曾打造SMAP、嵐等經典男團，已故創辦人強尼喜多川卻被踢爆在職涯60年期間，性侵許多未出道的練習生，有960人自稱是倖存者，整個傑尼斯因此解散，改名為「SMILE-UP.」，由資深藝人東山紀之擔任社長，今（28）日傳出東山紀之證實傑尼斯的性加害者不只強尼喜多川，還有2名員工涉嫌對練習生性侵。

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▲傑尼斯事務所公布調查報告，證實創辦人喜多川強尼性侵練習生。（圖／翻攝推特）
▲傑尼斯事務所公布調查報告，證實創辦人喜多川強尼性侵練習生。（圖／翻攝推特）
2023年3月，BBC播出一部紀錄片《J-POP捕食者：隱藏的醜聞》，揭露傑尼斯創辦人強尼喜多川對旗下藝人性侵害，不過強尼喜多川早在2019年逝世，當時是他的外甥女藤島茱莉景子擔任社長，藤島在同年5月發布道歉影片、8月啟動內部調查，抓出公司裡還有2名員工涉嫌犯案。

▲▼岡本KAUAN具名揭露強尼喜多川的惡行。（圖／翻攝自岡本KAUAN IG）
▲岡本考安具名揭露強尼喜多川的惡行。（圖／翻攝自岡本KAUAN IG）
東山紀之今年2月向BBC證實，還有2名員工涉嫌性加害傑尼斯練習生，而且加害者還活著，不過公司無法向警方提供任何情報，「從法律上看，我方沒有權限，如果當事者對此提出刑事訴訟，我們將全力協助。」被問到受害者是否有意願提告？東山紀之表示，並沒有掌握到哪些人被侵犯。

願意實名指控強尼喜多川的人，包括前練習生岡本考安（Kauan Okamoto）、V6的舞者二本樹顯理等等，不過也有很多人公開受害經歷後，遭受網路暴力，一名匿名女性透露，她的丈夫聲稱被強尼喜多川性侵，結果收到死亡威脅，「我丈夫想把一切都說清楚。他不希望孩子的未來受到同樣的傷害。」結果這名男子的個人資料被暴露在網路上，導致他進深山輕生。

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