兒童節將近　綠委齊籲賴政府達到「部部都是兒福部」目標

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蘇巧慧指出，除了現行育兒補助措施外，針對現行法規做出些微調整後，便能更完善兒少權益保障，例如修訂《住宅法》第四條，將有在地設籍，並育有學齡前子女者，列入社會住宅優先戶之資格，也應考慮兒童就學之便，延長其承租期限。
沈伯洋提到，他長期致力於推廣民防教育，雖然許多大人認為小孩不需要學習急救技能，但實務上當危急情況或災難發生時，大人往往也會先於小孩受傷，因此小孩學會如何在危機中自保，以及具備基礎急救知識極為重要，希望相關部門能夠參考波蘭經驗，在民防教育中賦予兒童更多權能，民防教育不分年齡，讓防災救護從小學做起。
張雅琳表示，日本去年成立兒童家庭廳，聯合國兒童基金會也持續強調兒童權益不應只有托育補助，而希望更全面從家庭概念出發，因此她持續爭取兒童的積極權利，包括遊戲權、發聲參與權等，使兒童不只是權利客體而能成為主題，因此她持續爭取兒童特色公園，也呼籲通學步道的鋪設規劃應該納入兒童「95公分」的視角，不只讓通學步道對兒童通行更有保障，也能一同保障輪椅族、高齡者的交通安全。
王正旭表示，衛福部推動「第二期優化兒童醫療照顧計劃」，持續提高兒童醫療照顧量能，目前全台核可設置6家兒童專門醫院，其中例如台大、台北馬偕等醫院更設置「兒童醫療輔導師」，協助兒童適應醫療環境，讓醫療過程更順利，然而目前全台只有5位，希望未來透過第二期計畫，能持續增加兒童醫療輔導師的人數。
此外，王正旭也說，2022年新診斷兒癌人數共436位，平均一天就有一位兒少被診斷罹癌，傳統治療存活率達八成以上，然而過程十分痛苦，針對兒童癌症的新興治療「質子治療」，副作用相較傳統治療少，可以降低兒癌病友治療過程的不適，但費用高昂，因此也將持續建議健保署將質子治療納入健保。
李柏毅說，據《兒童及少年福利與權益保障法》第七條，政府在規劃兒少醫療照顧措施，在必要時得視其家庭經濟條件減免醫療費用，而依該規定訂定的「兒童及少年醫療補助辦法」，也明定補助三歲以下參加全民健保的兒童的自行負擔費用，他建議未來應將補助年齡提高至六歲，讓「0到6歲國家養」的政策更加落實。
台灣兒科醫學會秘書長歐陽修指出，少子化是不分黨派皆應關注的國安危機，台灣可以參考日本成立「兒童家庭廳」，設立兒童權益主責機關，整合政府部門，支持從生育、養育、人才培育等各面向之兒少政策，減免兒童醫療負擔，在不影響健保總額，使其他醫療打折的前提下，保障甚至增加兒童醫療點值。