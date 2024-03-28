44歲小嫻榜首當大學生遭酸「都幾歲了」 罕見動怒回擊：礙到你了
44歲女星小嫻日前宣布考上屏東大學音樂系，並將以榜首身分當大學生，被不少黑粉批評「妳都幾歲了？上大學好意思嗎？」小嫻今（28）日也對此做出回應，表示：「我想做什麼？跟我幾歲有關係嗎？」並表示自己時常思考人為什麼要活成別人想要的樣子，社會上時常用「你都幾歲了」來制約一個人的作為，讓她十分不滿，讓她罕見地動怒表示：「礙到你了嗎？」
記者張一笙／綜合報導
2023年底，小嫻在臉書上開心地宣布自己以榜首身分通過特殊選才甄試考進屏東大學音樂學系，小嫻表示自己高中畢業就進入演藝圈工作，每每聽到旁人談及大學生活都十分羨慕。在因緣際會之下，小嫻從音樂劇《唱吧！唱吧！》製作人欣蓉手上拿到一本113年學士班「特殊選才」的招生簡章，才鼓起勇氣以43歲的年紀報考大學。然而，當小嫻第一時間分享自己考上大學的喜訊時，卻慘遭黑粉們無情開酸。
小嫻今天在臉書上分享自己這一陣子的心得，表示自己尊重各式各樣的發言，但也十分好奇想做什麼事情跟年紀幾歲有關嗎？小嫻表示「都幾歲了」這句話，背後表達了某種程度的批判和掌握，好像作為一個人就必須按照整個社會的期望的模樣去活，這點讓她十分困惑。小嫻認為，年紀不應該是阻礙，她時常在想「為什麼要活成別人想要的樣子？」小嫻認為別人心目中理想的她，不代表是她必須成為的樣子。話鋒一轉，小嫻似乎略帶憤怒地表示：「能不能尊重我的個人意願和想法？讓我可以自由自在地發展，我的存在礙到你了嗎？你看不慣我的做法，我也懶得理你的想法。」
小嫻的貼文，吸引不少粉絲及藝人們的支持，藝人丁寧表示：「追求夢想，無價！」廖家儀也說：「有夢就追，妳辦到了！」還有不少粉絲留言表示：「活到老學到老！加油！」、「年齡只是數字，不能代表什麼、追求自己想要的！」、「學習快樂，才是重點」、「想做就做，加油！」
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