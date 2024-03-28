去年每股賺5.96元　公勝保經今年擬配發4.5元現金股利　

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不過，公勝保經無畏市場逆風，公勝保經穩健為盈，2023年度營收30.43億元，成績傲視群倫，在舉辦的「2024 ONE超越世代、聚勢未來業務表揚大會」上，也表彰業績優異的業務尖兵與業務體系、單位，現場匯集近千人一起同享高光榮耀。公勝保經董事長蔡文俊表示，今年將活動主軸聚焦於「ONE」，不僅代表公勝各項經營指標業界第一，也是公勝31週年邁向下個世代的新起點，公勝保經總經理蔡聖威更宣示2026年挑戰千人達成 MDRT的目標，矢志帶領全體夥伴，一起開創未來的全新扉頁。
受到升息、市場波動影響，加上投資型保單新規定實施，根據壽險公會的統計，壽險新契約保費去年創17年新低。同時，單一保險公司改革業務制度及考核無效人力，導致業務員人數下降，人力流向保經業的態勢明顯，推升保經業務員人數逆勢增加，2024年更有望突破9萬人。
蔡聖威指出，面對市場保費持續衰退與接軌國際的壓力，壽險業市場競爭勢必更加激烈，客群高端化、業務專業化、團隊菁英化將成為突圍的致勝關鍵。因此，公勝保經自2016年起大力推動各種專業國際證照，透過系統化的培訓模組，引進專業師資與認證機構，協助業務夥伴專業升級，提高人均產值，奠定營收成長的致勝基礎。
至於公勝引以為傲的模組化訓練系統，包含組織發展扎根、銷售能力轉型、國際認證理財規劃顧問認證等，推動7年以來，讓旗下業務夥伴成功取得RFC認證財務顧問師與CFP®國際認證高級理財規劃顧問等專業財務顧問證照達到849人次，多項持證人數皆居保經業界第一。
展望未來，蔡文俊表示，公勝保經將持續落實提供一流培訓資源、打造領先數位平台與建構永續發展基石三大價值主張，推動業務員轉型，邁向菁英化發展，聚焦財富傳承、退休規劃、風險保障三大面向，並以完善的數位平台作為行銷與增員利器，吸引優秀人才不斷加入，致力企業永續發展、保戶服務、人才培育及公益傳愛等多元面向，打造競爭優勢。
此外，公勝保經也將透過2026年千人達成MDRT的目標，持續建構堅實的發展平台，培育高端化、專業化與菁英化的業務團隊，期許透過專業的服務、優質的團隊，打造客戶專屬的幸福藍圖。