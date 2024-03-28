開發金股價重挫快5%！3金控股淪外資提款機　居前3大賣超個股

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由於開發金去年並沒有發放股利，原本投資人期待獲利回穩下，開發金會加碼股利發放，，但法說會上並未提及這事，開發金今日股價湧現失望性賣壓，1小時爆出10萬張大量，高居台股成交量第一位個股，股價更摜破14元，一度下探13.8元，跌幅逾5%，終場收13.85元，仍跌了4.81%。
由於開發金擁有86萬股東，更曾是金融存款族目標標的之一，網路也不少開發金的存股社團，昨日法說會開完，網路就一片哀鴻遍野。針對法人0.6元的股利推估，有網友表示「去年一年不配發，今年0.6元還要挑戰，去填海算了」、「有夠小氣」、「神神秘秘賣關子，若是0.6真的不太及格」、「0.6元…，才剛買就準備住套房」。
不只86萬股東嘆氣，連外資法人也感到失望。根據證交所統計，外資今日賣超開發金高達6.6萬張，高居上市公司賣超排名第一，金控股也淪為外資提款機，除開發金之外，中信金、新光金也被外資賣超3萬張及2.9萬張，外資賣超前3大全部都是金控股。
至於外資今日賣超的第4至第10名，分別是神達、聯電、光寶科、中信中國高股息、長榮、鴻準與和碩，其中不乏被點名是新募集ETF的熱門成份股標的，像是聯電、長榮、神達等。