獨家／「一粒」跳魔性應援舞成中職新女神　綽號來源竟跟母校有關

狠酸林依晨老公「沒魚蝦也好」　《不夠善良》許瑋甯噴逆襲金句

▲許瑋甯（右）在《不夠善良的我們》劇中狠酸情敵林依晨（左）只是沒魚蝦也好的「蝦」。（圖／公視、MyVideo提供）
▲許瑋甯（右）在《不夠善良的我們》劇中狠酸情敵林依晨（左）只是沒魚蝦也好的「蝦」。（圖／公視、MyVideo提供）

記者羅凌筠／綜合報導

4月6日開播的新戲《不夠善良的我們》，今（28）日釋出了長達10分鐘的精彩片花，劇中林依晨從許瑋甯手上搶走賀軍翔之後，反而覺得賀軍翔對許瑋甯念念不忘，難以自拔的跟老公前任默默較勁，許瑋甯有句台詞是狠嗆林依晨「沒魚蝦也好的『蝦』」，堪稱「逆襲」金句。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林依晨在《不夠善良的我們》裡，飾演「欲求不滿」的人妻。（圖／公視、MyVideo提供）
▲林依晨在《不夠善良的我們》裡，飾演「欲求不滿」的人妻。（圖／公視、MyVideo提供）
劇中，12年前的林依晨一邊討好賀軍翔媽媽，又一邊扮演賀軍翔紅粉知己，綠茶級的小心機讓深受其害的觀眾大感共鳴，而自許要做男人心中眼淚的許瑋甯，也狠酸奪愛成功的林依晨，不過只是男人「沒魚蝦也好的『蝦』而已」，簡直大快人心。

▲陸弈靜在《不夠善良的我們》中，將聯合林依晨打擊不得長輩緣的許瑋甯。（圖／公視、MyVideo提供）
▲陸弈靜（右）在《不夠善良的我們》中，將聯合林依晨打擊不得長輩緣的許瑋甯。（圖／公視、MyVideo提供）
在12年後的情節中，林依晨、賀軍翔已是生活沒有半點波瀾的夫妻，林依晨求歡賀軍翔卻遭拒、而許瑋甯與賀軍翔舊情似乎未了之際，柯震東卻闖進了許瑋甯寂寞心扉，4人究竟會發展出如何糾結又動人的情節？實在讓人期待。

▲柯震東（右）在《不夠善良的我們》劇中闖進許瑋甯寂寞的心扉。（圖／公視、MyVideo提供）
▲柯震東（右）在《不夠善良的我們》劇中闖進許瑋甯寂寞的心扉。（圖／公視、MyVideo提供）
據悉，《不夠善良的我們》最後第8集的劇本，在製作階段就被嚴格保密，到目前為止看過第8集成品的工作人員都被限制，甚至兩位男主角賀軍翔、柯震東，至今都僅僅看過各自在第8集的單場劇本，因此宣傳期間一直不斷的向已看過第8集的蔡健雅打探：「第8集到底演什麼？」蔡健雅卻只是語帶玄機，透露三「句」經：「演技太精彩，非常感人，有如得到救贖。」

林依晨成名曲〈孤單北半球〉是翻唱！這6首歌原唱另有其人

影音／林依晨被許瑋甯氣哭　怒摔賀軍翔車門：實在太壞了

許瑋甯和邱澤媽「像同學」！結婚2年婚禮卡關　婆婆反應曝光了

許瑋甯傳「已經開始備孕」！42歲邱澤準備當爸　女神曖昧回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞