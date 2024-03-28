狠酸林依晨老公「沒魚蝦也好」 《不夠善良》許瑋甯噴逆襲金句
4月6日開播的新戲《不夠善良的我們》，今（28）日釋出了長達10分鐘的精彩片花，劇中林依晨從許瑋甯手上搶走賀軍翔之後，反而覺得賀軍翔對許瑋甯念念不忘，難以自拔的跟老公前任默默較勁，許瑋甯有句台詞是狠嗆林依晨「沒魚蝦也好的『蝦』」，堪稱「逆襲」金句。
記者羅凌筠／綜合報導
劇中，12年前的林依晨一邊討好賀軍翔媽媽，又一邊扮演賀軍翔紅粉知己，綠茶級的小心機讓深受其害的觀眾大感共鳴，而自許要做男人心中眼淚的許瑋甯，也狠酸奪愛成功的林依晨，不過只是男人「沒魚蝦也好的『蝦』而已」，簡直大快人心。
在12年後的情節中，林依晨、賀軍翔已是生活沒有半點波瀾的夫妻，林依晨求歡賀軍翔卻遭拒、而許瑋甯與賀軍翔舊情似乎未了之際，柯震東卻闖進了許瑋甯寂寞心扉，4人究竟會發展出如何糾結又動人的情節？實在讓人期待。
據悉，《不夠善良的我們》最後第8集的劇本，在製作階段就被嚴格保密，到目前為止看過第8集成品的工作人員都被限制，甚至兩位男主角賀軍翔、柯震東，至今都僅僅看過各自在第8集的單場劇本，因此宣傳期間一直不斷的向已看過第8集的蔡健雅打探：「第8集到底演什麼？」蔡健雅卻只是語帶玄機，透露三「句」經：「演技太精彩，非常感人，有如得到救贖。」