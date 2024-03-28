寶林中毒案釀2死！台灣首驗出「米酵菌酸」 食藥署還原通報時序
北市信義區寶林茶室A13分店發生食物中毒案件，其中多數不適就醫的患者，都曾食用該餐廳的粿條或河粉，讓各界紛紛推測是「米酵菌酸」惹禍，今（28）日解剖後，確認檢驗出米酵菌酸。衛福部舉行稍早臨時記者會，衛生福利部次長王必勝指出，這也是台灣首度檢出「米酵菌酸」，除了2名死者都要檢驗，其餘住院患者也都會一併檢驗，並同時公布通報時序。
記者孫唯容／綜合報導
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據衛福部疾管署最新統計，目前累計18人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、1人一般病房治療，其餘10人返家休養中，今日下午由法務部法醫研究所對2名死者進行解剖，晚間衛福部緊急召開記者會說明，次長王必勝、食藥署長吳秀梅皆出席。
吳秀梅表示，食藥署在3月24日中午12時30分許，新北市府通報北市府衛生局與食藥署，有食物中毒事件，後續晚間22時新北市府衛生局通報食藥署患者死亡，25日食藥署主動詢問北市府衛生局確認調查情況，25日晚間17時許，北市府衛生局更新調查資訊，26日晚間相關單位前往寶林茶室做聯合調查，抽驗包含粿條、調味醬等35件食材，以待後續採取檢驗，26日食藥署也會同新北市府衛生局前往大粄城公司稽查，共抽查8件15樣商品。