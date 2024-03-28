寶林茶室食物中毒「米酵菌酸」奪命！該如何防範 食藥署4點說明
台北市素食餐廳「寶林茶室」近期接連出現食物中毒個案，造成2人死亡、4人重症搶救中，累計18例通報個案，2名死者今（28）日經法醫解剖，確定檢出「米酵菌酸」，而這是台灣首次檢出米酵菌酸的個案，衛福部也針對「米酵菌酸」的四大常見問題進行說明。
記者林莞茜／綜合報導
衛福部食藥署長吳秀梅表示，米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌產生，易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是有椰子和玉米，在攝氏溫度22至33度這樣的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。
吳秀梅說，米酵菌酸會對人體的肝臟、腎臟，引起精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等症狀，嚴重時食用到被污染的食品可能會危及生命，「這一次也可以看到，病程非常的快，很多1、2小時，病人病情都急轉直下，影響非常大。」
吳秀梅強調，米酵菌酸不會因為洗滌或烹飪而被破壞，因此預防是關鍵，提醒消費者不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品，注意儲存溫度，也不要食用過期食品。
而過去有無發生類似案件？吳秀梅說，1985年印尼有報導過米酵菌酸中毒死亡案件，原因是食用了tempe bongkrek（由發酵椰子漿製成的傳統食品），2015年跟2020年在莫三比克跟中國，也都有傳出食用發酵玉米粉飲料、玉米發酵食品而導致中毒的案件。