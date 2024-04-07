奢侈品是享受也是投資！近10年唯有它報酬率打敗美股 越買越有錢
許多富豪喜歡將錢花在一些特別的奢侈品上，像是窖藏葡萄酒、昂貴的手錶或藝術品等等，以此來體現自己的尊爵品味。也有一些人將奢侈品市場視為一種投資，相信隨著時間過去，這些精品將會增值進而帶來豐厚報酬。就有外媒整理過去10年奢侈品的投資報酬率，發現唯有「它」能打敗美股標普500指數，堪稱真正的保值之王。
記者倪浩軒/綜合報導
根據最新公布的《萊坊奢侈品投資指數》（Knight Frank Luxury Investment Index），自2013年到2023年的10年期間，稀有威士忌（Rare Whiskey）的價格增幅最高，達到280％，同期的美股標普500指數漲幅為158％，亦即稀有威士忌的增值幅度比美股還高，且還領先不少，想要投資拿下稀有威士忌準沒錯，至少過去10年如此。
稀有威士忌是《萊坊奢侈品投資指數》中報酬率最高的品項，也是唯一打敗標普500指數的品項。而排在其後的，依序是葡萄酒、增值146％，精品手錶、增值138％，藝術品、增值105％，豪車、增值82％，以及手提包，增值67％。
而在所有奢侈品中，保值表現最差的是彩色鑽石（Colored diamond），僅增值8％，珠寶（Jewelery）排在倒數第二，增值37％。
威士忌究竟有多受歡迎？去年有「威士忌聖杯」之稱的「麥卡倫1926」（The Macallan 1926）其中由義大利畫家艾達米（Valerio Adami）設計瓶身標籤的12瓶，在拍賣會上以每瓶270萬美金成交、約新台幣8635萬元，遠遠超出原先每瓶預估價150萬美金。