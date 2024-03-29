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結婚5年沒好消息　中醫2招神助孕！第4次植入試管嬰兒終圓子望

▲一名34歲女性已婚5年未懷孕，中醫開立「知柏地黃丸」，月經前搭配即飲包「調經方」，4個月後第4次植入試管嬰兒，成功受孕並順利產子。（示意圖／取自pexels）
▲一名34歲女性已婚5年未懷孕，中醫開立「知柏地黃丸」，月經前搭配即飲包「調經方」，4個月後第4次植入試管嬰兒，成功受孕並順利產子。（示意圖／取自pexels）

家庭消費中心／綜合報導

一名34歲女性已婚5年未懷孕，西醫診斷她有子宮內膜異位症及巧克力囊腫，於是接受巧克力囊腫手術，並進行試管嬰兒治療，但連續失敗3次，隨後尋求中醫輔助，中醫師發現她睡眠欠佳，除開立「知柏地黃丸」，另於月經前搭配即飲包「調經方」，半個月後睡眠改善，4個月後第4次植入試管嬰兒，結果成功受孕，日前已順利產子。

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台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東說，門診發現不孕症病人約3成有子宮內膜異位困擾，常見症狀有經痛、月經出血異常、月經不規則、便祕、下腹悶痛及不孕等，且侵犯不同部位會產生不同問題，比如到鼻黏膜會流鼻血，侵犯卵巢會造成巧克力囊腫，到子宮肌層則造成子宮腺肌瘤，使受孕機率下降。

▲根據國外的研究統計，約有八成的女性一生中會感染一次HPV病毒，若持續感染16、18型高危險HPV病毒，就容易發展成子宮頸癌的癌前病變甚至癌症。（圖／photoAC）
▲門診發現不孕症病人約3成有子宮內膜異位困擾，常見症狀有經痛。（圖／photoAC）
謝旭東指出，西醫常用激素治療相關問題，但可能會有停經等風險，中醫介入相對能在不影響月經的狀況下提升受孕機率，並減少激素使用。

針對中醫治療子宮內膜異位，謝旭東解釋，傳統中醫文獻沒有子宮內膜異位名稱，但相關病症散見於「癥瘕」、「積聚」、「月經不調」等，其源於子宮瘀血阻滯，同時受到腎虛引起的免疫力失調影響，造成子宮內膜細胞侵犯身體各處，治療上會著重補腎化瘀，並根據個人體質選擇相對應藥物。

北市聯醫中藥即飲包「調經方」含有「牛膝」、「沒藥」、「川芎」，可活血化瘀、消散瘀血並促進炎性物質的吸收，而「巴戟天」和「肉蓯蓉」則可補腎填精，有助提高卵巢對促性腺激素的反應與卵巢受體含量，進而改善卵子品質。

▲北市聯醫研製中藥即飲包「調經方」，成功助女懷胎生子。（圖／北市聯醫提供）
▲北市聯醫研製中藥即飲包「調經方」，成功助女懷胎生子。（圖／北市聯醫提供）
此外，知柏地黃丸能養腎安神，因此可改善子宮內膜異位症患者的體質，恢復健康同時增加受孕機率。

謝旭東也建議，當月經來時，可少用冷水洗頭，因頭上「百會穴」有六陽經交會，陽氣匯集處若受寒冷刺激，可能導致經血排出不順，加重體內瘀血，使經血量減少，或經期提早結束。

🟡月經後保養：枸杞山藥紅豆粥

◼️材料：紅豆120g、白米250g、枸杞3錢、山藥3錢（後2項藥材另包）。

◼️做法：紅豆洗淨後用溫水泡至微脹大，用3碗水加上藥包用水煮開後，再煮15分鐘後加入白米及5碗水並移至電鍋中，外鍋加1碗水，煮至電鍋跳開，最後加入適量砂糖調味，取出藥包後即可食用。

◼️功效：枸杞補腎益精，還能明目養肝，山藥補脾固腎，能補虛勞損傷，搭配紅豆養心安神，有助改善月經結束身體偏虛寒，可於經期後服用7天。

◼️注意事項：若有感冒、急性腸胃炎、體質敏感等問題，須於醫師指示下飲用。

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