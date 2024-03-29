結婚5年沒好消息　中醫2招神助孕！第4次植入試管嬰兒終圓子望

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謝旭東指出，西醫常用激素治療相關問題，但可能會有停經等風險，中醫介入相對能在不影響月經的狀況下提升受孕機率，並減少激素使用。
針對中醫治療子宮內膜異位，謝旭東解釋，傳統中醫文獻沒有子宮內膜異位名稱，但相關病症散見於「癥瘕」、「積聚」、「月經不調」等，其源於子宮瘀血阻滯，同時受到腎虛引起的免疫力失調影響，造成子宮內膜細胞侵犯身體各處，治療上會著重補腎化瘀，並根據個人體質選擇相對應藥物。
北市聯醫中藥即飲包「調經方」含有「牛膝」、「沒藥」、「川芎」，可活血化瘀、消散瘀血並促進炎性物質的吸收，而「巴戟天」和「肉蓯蓉」則可補腎填精，有助提高卵巢對促性腺激素的反應與卵巢受體含量，進而改善卵子品質。
此外，知柏地黃丸能養腎安神，因此可改善子宮內膜異位症患者的體質，恢復健康同時增加受孕機率。
謝旭東也建議，當月經來時，可少用冷水洗頭，因頭上「百會穴」有六陽經交會，陽氣匯集處若受寒冷刺激，可能導致經血排出不順，加重體內瘀血，使經血量減少，或經期提早結束。
🟡月經後保養：枸杞山藥紅豆粥
◼️材料：紅豆120g、白米250g、枸杞3錢、山藥3錢（後2項藥材另包）。
◼️做法：紅豆洗淨後用溫水泡至微脹大，用3碗水加上藥包用水煮開後，再煮15分鐘後加入白米及5碗水並移至電鍋中，外鍋加1碗水，煮至電鍋跳開，最後加入適量砂糖調味，取出藥包後即可食用。
◼️功效：枸杞補腎益精，還能明目養肝，山藥補脾固腎，能補虛勞損傷，搭配紅豆養心安神，有助改善月經結束身體偏虛寒，可於經期後服用7天。
◼️注意事項：若有感冒、急性腸胃炎、體質敏感等問題，須於醫師指示下飲用。