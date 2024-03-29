西班牙大師賽／周天成神奇「大逆轉」新加坡鄭加恆 挺進男單8強
台灣「羽球一哥」周天成28日深夜在超級300系列西班牙羽球大師賽，面對新加坡選手鄭加恆，周天成最終以16：21、21：14、22：20完成逆轉，挺進男單8強，周天成一度面臨4個賽末點的挑戰，但他不畏艱難，終於在16強脫穎而出。
記者吳政紘/綜合報導
周天成目前排名世界第15位，他在上周的瑞士公開賽，遇到同鄉好手「左手重砲」林俊易，兩人在決賽遭遇，林俊易順利大戰三盤奪冠，不過周天成持續奮戰，本周在西班牙馬德里羽球大師賽獲得男單第3種子，27日遇到愛爾蘭選手阮日，周天成最終以以24：22、21：14，輕鬆晉級16強。
遇上世界排名第56的新加坡選手鄭加恆，周天成雖然先丟掉首局，但第二局成功奪下，周天成一度陷入落後，並且面臨對手4個賽末點，他又可以把比賽帶回來，且完成大逆轉，「超強心臟」的表現令人動容。
34歲的周天成，去年發現自己罹患大腸癌，並且馬上進行手術移除，今年他在泰國大師賽奪冠，生死關走了一回，讓他越戰越猛，什麼都不怕。
周天成晉級8強後，由於台灣好手「左手重砲」林俊易以17:21、18:21不敵馬來西亞選手梁峻豪，也將成為他下一戰的對手。
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