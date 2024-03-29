AOMG拋震撼彈！「4大咖一起出走」 Gray、禹元才都離開了
南韓嘻哈廠牌AOMG由天王朴載範創立，昨（28）日傳出旗下4名大咖藝人李夏怡、Gray、禹元才、GooseBumps出走，約滿不再續約，貼文一出後，引發網友熱議，也有人懷疑 AOMG 內部是否出現狀況。
記者薛羽彤／綜合報導
朴載範2021年卸下代表職務後離開公司，之後歌手也紛紛離開，這次更是4名大咖李夏怡、Gray、禹元才、GooseBumps一起出走，堪稱公司最大危機，AOMG昨日發表聲明表示，「謝謝大家這段時間對於李夏怡、Gray、禹元才、GooseBumps的支持與關心，希望以後也給予藝人不變的愛，並支持李夏怡、Gray、禹元才、GooseBumps迎接新的挑戰。」
事實上，AOMG先前也爆出與歌手Meenoi有紛爭，公司代表DJ Pumkim（金秀赫）日前傳出卸任消息。外界以為AOMG挺過風波，沒想到大咖相繼出走，消息一出後，粉絲震驚表示，「我真的要瘋了，一個個都走了到底想怎樣」、「AOMG不再是AOMG」、「沒有Gray的AOMG就不是AOMG啊」、「哭暈過去，永遠的AOMG」。
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