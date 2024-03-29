寶林茶室案奪2命！家屬要提告醫院　醫師痛心：台灣是很急的社會

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寶林茶室中毒案的首位死者是39歲的呂姓男子，在22日中午與朋友前往「寶林茶室信義A13」用餐，吃了炒粿條等菜色，結果回家之後雙雙身體不適，呂男在23日下午4時21分叫救護車送往三重聯合醫院救治，進行初步檢查治療之後，呂男還可下床活動，經醫師評估後，在家屬陪同下於晚間7時28分步行離院。
然而沒想到，呂男返家之後病情卻惡化，24日凌晨5時許緊急又送往台北馬偕醫院，儘管立即接受治療，但歷經11小時的搶救，因病情變化快速，在當天下午3點49分因急性腎衰竭，搶救無效不幸離世。
而在28日呂男的遺體被解剖，證實體內真的有「米酵菌酸」，呂男妻子在呂男胞妹等親友陪同下，在檢警及法醫進行解剖時受訪表示，先生過世後，第一時間就要求相驗，就是要為先生討公道，同時除了對寶林茶室提告之外，呂男妻子認為新北市立三重醫院及北市馬偕醫院醫療程序有疏失，才導致先生喪命，將一併究責提告。
呂男妻子擬告兩家醫院！醫師痛心發聲：台灣是很急的社會
對於該事件，醫師姜冠宇也在臉書痛心的說：「我懂台灣是一個很急的社會，但時至今日，中毒致死案仍有未釐清之處，馬上提告究責醫療單位，其實只會引起防衛、兩敗俱傷、並離真相更遙遠」。
至於可能會被提告的兩家醫院，目前僅有馬偕醫院低調回應，本院對病人善盡救治之責，以團隊合作給予緊急醫療最妥適之處置，本案若有醫療疑義之處，本院配合調查。
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