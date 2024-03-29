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寶林茶室案奪2命！家屬要提告醫院　醫師痛心：台灣是很急的社會

▲台北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，累計已經有19人通報受害，其中2人送醫後不治。（圖／記者張勵德攝）
▲台北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，累計已經有19人通報受害，其中2人送醫後不治。（圖／記者張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台北市信義遠百A13素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，累計已經有19人通報受害，其中2人送醫後不治，引爆社會議論。然而，其中一位呂姓死者的家屬，質疑三重醫院、馬偕醫院有醫療疏失，擬對院方提告。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇痛心發聲表示「我懂台灣是一個很急的社會，但提告究責醫療單位，其實只會引起防衛、兩敗俱傷」。

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呂男吃炒粿條2天後身亡！遺孀寶林茶室、醫院一起提告討公道

寶林茶室中毒案的首位死者是39歲的呂姓男子，在22日中午與朋友前往「寶林茶室信義A13」用餐，吃了炒粿條等菜色，結果回家之後雙雙身體不適，呂男在23日下午4時21分叫救護車送往三重聯合醫院救治，進行初步檢查治療之後，呂男還可下床活動，經醫師評估後，在家屬陪同下於晚間7時28分步行離院。

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲呂姓男子22日到信義遠百A13寶林茶室用餐，結果返家後就出現不適，兩天後就離世。（圖／記者張勵德攝）
然而沒想到，呂男返家之後病情卻惡化，24日凌晨5時許緊急又送往台北馬偕醫院，儘管立即接受治療，但歷經11小時的搶救，因病情變化快速，在當天下午3點49分因急性腎衰竭，搶救無效不幸離世。

而在28日呂男的遺體被解剖，證實體內真的有「米酵菌酸」，呂男妻子在呂男胞妹等親友陪同下，在檢警及法醫進行解剖時受訪表示，先生過世後，第一時間就要求相驗，就是要為先生討公道，同時除了對寶林茶室提告之外，呂男妻子認為新北市立三重醫院及北市馬偕醫院醫療程序有疏失，才導致先生喪命，將一併究責提告。

▲寶林茶室,衛福部,米酵菌酸,王必勝。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.28）
▲衛福部28日晚間召開記者會，表示呂男遺體內驗出「米酵菌酸」。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.28）
呂男妻子擬告兩家醫院！醫師痛心發聲：台灣是很急的社會

對於該事件，醫師姜冠宇也在臉書痛心的說：「我懂台灣是一個很急的社會，但時至今日，中毒致死案仍有未釐清之處，馬上提告究責醫療單位，其實只會引起防衛、兩敗俱傷、並離真相更遙遠」。

至於可能會被提告的兩家醫院，目前僅有馬偕醫院低調回應，本院對病人善盡救治之責，以團隊合作給予緊急醫療最妥適之處置，本案若有醫療疑義之處，本院配合調查。

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室食物中毒案風波擴大，目前為止已經有19人受害，2人送醫不治。（圖／記者張勵德攝）

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