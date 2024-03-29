台灣首檢出米酵菌酸！專家籲「當務之急」：不會憑空冒出

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何美鄉與招名威今接受廣播節目採訪。何美鄉表示，許多專家朝著米酵菌酸討論，最後真的找到了，在一案解剖中檢出米酵菌酸，可能是真的吃到某一種污染食物含有毒素，現在當務之急是找源頭，揪出米酵菌酸怎麼來的。
何美鄉說明，從歷史角度來看，這是台灣首例，第一次出現是在印尼椰肉中，還有碳水化合物發酵過程，她斷定，米酵菌酸已經在中國落地生根，這種菌種在合適環境會繁殖，但只有一種會導致人體病變，這不是很常見，但可能透過飲食與旅遊向外傳播，這是台灣第一例，要找源頭，快速溯源控制往外擴散。
何美鄉進一步指出，要把毒素想成傳染源，這是是植物的菌，給它機會可以在我們環境生長，因此假定這案例透過食物鏈等原因被輸出到台灣，我們是否可以快速找到源頭，控制在範圍內，不要進入生態，假定有這個菌的食物進口到台灣，這是比較合理的推測，合理的解釋是透過食物鏈傳播，若最後都無法用合理解釋，才會推測是人為。
何美鄉認為，寶林茶室廚房有西很多，包含醬料、食材都要仔細釐清，米酵菌酸很耐熱，並不會被熱死，但大家也不用過於恐慌，目前是局部現象，這種菌在食物內無法排除有一點汙染，不過可以保存好食物，在疫調人員說缺失的時候，就整個狀況來看，要思考這是耐熱性毒素，因此是病原孳生過程產生毒素，其容易孳生環境通常是室溫，冰箱就比較不會，現在還沒看到寶林茶室烹調前食物保存、操作SOP以及冰箱溫度。
何美鄉分析，只要潮濕溫暖的環境，就容易讓病菌孳生產生毒素，現在看來能是寶林獨有的問題，像是保存不當或是醬料，放在室溫下 2小時就會產生一定的毒量，想要找出問題食材，可以食材培養，檢查有無米酵菌酸。
招名威則提到，米酵菌酸是來自Burkholderia gladioli（唐菖蒲伯克氏菌）汙染，唐菖蒲伯克氏菌並不常見，在毒理教科書中，全世界過往案例「十根手指頭數得出來」，過去東南亞、印尼曾發生過，中國也有，在中國河北就曾有一家12口誤食澱粉，當時12口中9人在48小時內過世，與本案類似。
招名威認為，現在通報個案中，從後面角度往回推，寶林茶室製造環境很髒亂，不僅有蟑螂排泄物，還有刀具亂放很骯髒，個案共通點是吃了河粉跟粿仔條，在66歲男性過世個案中，其同行兩位友人吃的是炒麵，不是吃粿仔條，很明顯毒素不是廣泛在餐廳內，而是存於特定食材，調查人員可以朝這方向切入，但也不排除調查這是怎麼來的，「這東西不會憑空冒出來」。
有部分病菌可以在加熱後消除，但招名威提醒，米酵菌酸的化學結構很穩定，可以耐高溫，大火炒無法消除，以一般火炒都無法破壞這化學結構，甚至高溫120度烹煮也不行。在這次時間很短，速度很快的過程中，招名威指出，從毒理學角度來看就是兩關鍵，一是劑量很高，食用的量比較多，二是毒素很強烈、猛烈，就會造成短時間發生症狀，另外菌的分布不均，製造的毒素未必會均勻分布在食材內。
但是否這段時間內就不要吃澱粉發酵製品？招名威提醒「不用太恐慌」，若河粉類食品裡面有汙染的話，所有通路商理論上也要有，因此可能是該店保存上問題，或是含有特別醬料。
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