腿短有錯？「臘腸狗」傳將在德國被禁 政府忙闢謠：防範殘酷繁殖
近日陸續有歐洲媒體報導，關於德國將立法禁止飼養臘腸狗的消息，引發關注，還有愛狗組織因此發起請願聯署，呼籲民眾一起推動法律草案的修改，以「拯救臘腸狗」。不過德國政府發言人則澄清，政府無意針對並禁止特定品種，該法案的立意是為了防止「殘酷繁殖」（torture breeding）的發生。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《BBC》、《天空新聞》等外媒報導，事件起因是「德國育犬協會」（German Kennels Association，VDH）發起請願書，內容提到對於德國新擬議的動保法之擔憂，該法將部分品種狗的某些特徵，定義為可能導致「疼痛、痛苦或損害」，VDH擔心，這可能會導致臘腸狗在德國被禁養，因為牠們的短腿、拉長的脊椎，可能引發膝蓋、臀部、背部問題，其他品種如鬥牛犬、哈巴狗等，也可能成為政策目標。
對此，德國農業部發言人澄清，沒有要禁止任何品種的狗，政府立法的目的是希望飼養的業者，能在合適的環境下培育狗狗，而不是為了強調特定品種犬的特徵，故意加劇狗狗外型的改變，讓牠們因此遭受更大的痛苦：「不應僅僅為了人們的喜好，就讓動物受到折磨。」
報導提到，所謂的「殘酷繁殖」過去30年在德國一直是非法的，但缺點是條文含糊不清，德國政府認為，「殘酷繁殖」不符合狗、主人或飼養員的利益，因為每個人都希望這些動物能過上正常、健康的生活，而新草案將給出精確的科學標準，說明什麼樣的繁殖會導致動物遭受痛苦，在這樣的標準下，已經存在的狗狗可以保留，但不允許以同樣手法繼續繁殖、展覽這類狗狗。
倫敦獸醫學院的專家拉札瑞絲（Michael Lazaris）表示，有大概1/5的臘腸狗，因脊椎過長而患有椎間盤疾病，並因為腿短而有臀部和膝蓋方面的問題，建議從負責任的飼養員那裡購買小狗，強調「禁止使用有特定健康問題的犬隻繁殖」，可以消除許多遺傳疾病，而這也是德國新法律草案的目標。