開第一槍！業者自主性將粄條、粿條下架 馬來餐廳粿條銷量少2成
台北信義區遠百A13馬來西亞素食餐廳「寶林茶室」爆出食物中毒，18例通報並造成2人死亡，其中第一名死者檢體確認檢出「米酵菌酸」，成為台灣首例，而死者所吃的炒粿條引發外界疑慮，目前民眾看到粿條、粄條也擔心。台北馬來菜餐廳就表示，主打的招牌菜炒粿條銷量目前減少1至2成，而主賣東南亞料理的「Asia49」也自主性下架，包含同一集團的50樓cafe、望月樓，相關河粉、粿條等目前都暫停販售，另也傳大直典華同樣取消粄條料理。
記者葉盛耀/綜合報導
衛福部昨（28）晚針對寶林茶室食物中毒案召開臨時記者會，確認首名死者解剖檢驗出「米酵菌酸」，引起外界熱議。因為多方專家猜測元兇有可能是幾乎所有案例都有吃到的炒粿條，民眾目前也對於粿條、粄條等米製主食感到害怕。
台北一家馬來菜餐廳，主打招牌菜炒粿條銷量目前就減少一兩成，老闆提到，其實一直以來對於食安都很小心，餐廳內有多個冰箱保存食材，而粿條每兩天進一次貨，本就採限量方式提供，賣完為止，訴求食材要新鮮，但是受到此事件影響，招牌菜炒粿條銷量有下滑接近2成。
另一家隸屬遠東飯店集團、主賣星馬與泰國等東南亞料理的「Asia49亞洲料理及酒廊」，也確認已將粿條料理自主性下架，包含位在同一棟大樓、同集團的50樓cafe、望月樓，業者表示，所有米製品包含粿條、粄條，還有廣東菜會用到的河粉（港稱河粉，實為粄條）等，目前都暫停販售。
另外還有知名的宴會餐廳「大直典華」，主動建議將宴客菜中的「金蒜蒸帝王蟹」裡的配料，從粄條改成豆腐，以求心安。