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新台幣續弱有原因！但專家估貶破33元機率低　建議美元這樣操作

▲新台幣兌美元今（29）日早盤再貶破32元整數關卡，現在還可買美元嗎？專家認為新台幣有機會貶到32.5元，但要見33元機率低，若空手的人建議不要追高或小買就好。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（29）日早盤再貶破32元整數關卡，現在還可買美元嗎？專家認為新台幣有機會貶到32.5元，但要見33元機率低，若空手的人建議不要追高或小買就好。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新台幣兌美元再面臨32元保衛戰，今（29）日早盤開升後回貶，並再貶破32元整數關卡，央行尾盤是否再進場調節值得關注。不過，外匯專家認為，新台幣走弱與「外資緩退潮」及內資匯出海外投資有關，並有機會挑戰32.5元，在美元操作上，建議空手的人不要追高或小買就好，主要是從過去經驗來看，新台幣貶到32元之上，再貶的空間有限，要貶到33元機率低。

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台股站上2萬點，新台幣卻貶不停，目前正面臨32元保衛戰，這幾天盤中已多次貶破32元整數關卡，尾盤在央行調節下，才勉強守住32元，今日早盤台股再漲，一度來到20255點，新台幣兌美元在開升後又翻貶，並再貶破32元，一度下探32.008元。

面對台北股匯表現脫鉤，央行總裁楊金龍日前也曾說明，除美元太強之外，股市熱絡的時候，正是外資實現獲利的好時機，近期看到外資是匯出的，再加上原本市場看好美國聯準會今年降息，投信提前布局，國內資金大舉湧入海外ETF也，導致新台幣未能隨台股行情看漲而走高。

外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時則認為，除了央行總裁提到的原因之外，「外資緩退潮」，尤其是退出亞洲，再加上國內資金又匯出海外買債、ETF及日股等，導致新台幣表現較弱。

至於新台幣兌美元已來到32元附近，美元還可布局嗎？李其展建議，如果之前在31元或更低價位已買進美元，現在還可去追，但若是空手的人，建議不要追高或小買，因為從過去經驗來看，新台幣兌美元到了32元或32元上方，要再貶不容易，除非出現較明顯股市大跌或經濟衰退潮，目前看起來並沒有。

他說，新台幣兌美元確實有機會挑戰32.5元，但要很快看到33元，除非股市崩跌，不然機率低，「新台幣要貶到33元機率低」，32.5元是有機會在。至於強勢美元是否要等到美國聯準會（Fed）降息才會結束？李其展認為「不一定」，也有可能歐元或其他地區比美國先降，因此，還很難說。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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