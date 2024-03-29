新台幣續弱有原因！但專家估貶破33元機率低　建議美元這樣操作

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面對台北股匯表現脫鉤，央行總裁楊金龍日前也曾說明，除美元太強之外，股市熱絡的時候，正是外資實現獲利的好時機，近期看到外資是匯出的，再加上原本市場看好美國聯準會今年降息，投信提前布局，國內資金大舉湧入海外ETF也，導致新台幣未能隨台股行情看漲而走高。
外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時則認為，除了央行總裁提到的原因之外，「外資緩退潮」，尤其是退出亞洲，再加上國內資金又匯出海外買債、ETF及日股等，導致新台幣表現較弱。
至於新台幣兌美元已來到32元附近，美元還可布局嗎？李其展建議，如果之前在31元或更低價位已買進美元，現在還可去追，但若是空手的人，建議不要追高或小買，因為從過去經驗來看，新台幣兌美元到了32元或32元上方，要再貶不容易，除非出現較明顯股市大跌或經濟衰退潮，目前看起來並沒有。
他說，新台幣兌美元確實有機會挑戰32.5元，但要很快看到33元，除非股市崩跌，不然機率低，「新台幣要貶到33元機率低」，32.5元是有機會在。至於強勢美元是否要等到美國聯準會（Fed）降息才會結束？李其展認為「不一定」，也有可能歐元或其他地區比美國先降，因此，還很難說。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。