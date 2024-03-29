換你挑戰！麥香翻瓶一鏡到底不NG IG上傳創作影片就能抽Switch
國民飲料麥香又推出新活動了！這次不嚐鮮，要嘗嘗「翻轉」的滋味？麥香號召了一整群的同學，要來挑戰一鏡到底拍攝8人依序翻瓶挑戰，除了挑戰個人翻瓶技術之外，也在過程中激蕩彼此情感，貫徹麥香群聚歡樂的品牌精神，讓彼此因為麥香靠得更近！
生活中心/綜合報導
正片釋出，一鏡到底、一氣呵成的8人翻瓶挑戰，其實是經過不斷反覆ＮＧ的嘔心瀝血之作，麥香也將花絮影片分享出來，可以看到過程中好幾度都差臨門一腳，甚至一度連七人挑戰成功，最終還是在輪到最後一位同學挑戰時，不小心挑戰失敗，直到重複拍了143次才成功挑戰，完成這個翻瓶活動。
國民飲料麥香，不管是經典紅茶、還是回甘的綠茶，或是人手一瓶欲罷不能的麥香奶茶等，都是伴隨大家記憶的國民飲料，現在麥香也想要與更多人一起同樂，所以在官方IG於即日起-4/14期間，舉辦了「大口麥香 揪你樂翻天」的翻瓶活動，歡迎大家一起秀出自己的翻瓶影片。
挑戰者只要將創作影片(喝一口麥香，並至少一瓶翻瓶成功)，上傳至IG Reels或限時動態，並且將帳號設定為公開，然後標記@uni.mineshine官方帳號，再加上Hashtag #大口麥香揪你樂翻天，就可以參與抽獎活動。
從本次活動參加者中，麥香將隨機抽出24位幸運兒，有機會可以獲得麥香寶特瓶一箱(口味隨機)或拍立得一臺等獎項，以及最大獎Switch 遊戲機一臺！麥香總是用美味凝聚家人、朋友的心，這次在官方IG推出「大口麥香 揪你樂翻天」翻瓶活動，歡迎全民響應，跟著國民飲料同樂、拿好禮。