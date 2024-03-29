韓國生活壓力大！民眾瘋養「寵物石頭」 幫洗澡更衣、帶出門兜風
2024年《世界幸福報告》統計最幸福國家排名近期出爐，韓國列居第52名，遠低於台灣的31名。生活步調快、工作壓力大，讓韓國人需要療癒的心靈慰藉以獲得安定感，於是開始養起「寵物石頭」，還幫它們洗澡、更衣，讓這款不花錢又能輕鬆照顧的「寵物」在韓國掀起熱潮。
記者黃韻文／綜合報導
根據華爾街日報指出，寵物石頭（반려돌、애완돌）在韓國與過去引起討論的「模擬葬禮」或是「發呆比賽」類似，都是壓力過大的韓國人嘗試透過不尋常的方式消除壓力的手段。不少民眾將石頭作為真正的寵物，為它們貼上大眼睛，幫它們洗澡、更衣，還會佈置床等家居用品，或是放在口袋將它們帶出門兜風。
「寵物石頭」最初源自於70年代在美國風靡一時的商品「Pet Rock」。雖然「寵物石頭」的熱潮在當年來得快去得也快，不過這款充滿幽默的產品當時讓商人「加裏·達爾（Gary Dahl）」在6個月內賺進超過六百萬美金，還被陳列於紐約國家遊戲博物館內，在「有史以來最奇怪、最古怪和最令人困惑的玩具」榜上有名。
高麗大學韓國學研究所教授金鎮國（김진국）向華爾街日報表示，在東亞有1種叫做「水石」的觀賞用石頭，「石頭不會改變，這點帶給了人們安穩感」，它們象徵著穩定和永恆，因此已經被人們喜愛長達數個世紀。
如今「寵物石頭」風潮席捲韓國，不僅民眾爭相「飼養」，就連偶像團體都淪陷於石頭的魅力，不少藝人都曬出自家石頭的照片，男團RIIZE的成員也將「寵物石頭」、「石頭清潔劑」作為交換禮物贈送，石頭的配件還是前20名訂購才能隨機獲得的單品，顯見石頭的人氣之高。