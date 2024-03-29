愛莉莎莎飛澳洲爽喊天堂！「列7優點」對比台灣嘆：老天真不公平
百萬YouTuber愛莉莎莎日前到澳洲留學，她也時常在IG分享當地美照。而愛莉莎莎近日發文列出澳洲與台灣相比的「7個優點」，直呼澳洲根本就是天堂，「算是我去過最幸福的國家沒有之一！」貼文曝光後再度掀起熱議，也有台人在下方潑冷水直言：「台灣跟澳洲各有各的好，還是要看自己的個性吧。」
記者賴禹妡／綜合報導
愛莉莎莎昨（28）日在IG發文，只見她曬出穿著比基尼在城市人造海灘出遊的美照，並寫下：「來澳洲後常覺得，老天爺怎麼那麼不公平。」她表示，澳洲與台灣人口相同，但土地卻是台灣的200多倍，且澳洲自然資源、氣候很好，動物也可愛，「感覺戰爭要打也打不過去！」
愛莉莎莎透露，澳洲的居民本身就自帶一股chill（放鬆）感，通常是9點上班、上課，但到下午2、3點就結束了，週五更是常常只要到12點。澳洲市中心還有免費的人造海灘可以游泳，公園內更設有免費的BBQ機器讓路人烤肉，忍不住直呼：「根本天堂，應該算是我去過最幸福的國家沒有之一。」
貼文曝光後，不少人也有同感，「真的是很chill的國家，很幸福的生活地方」、「所以我都不想搬走，布里斯本天氣最棒了」、「身為花蓮人都覺得，那邊的步調比花蓮還要慢XD非常適合生活」。
不過，仍有人出面直言，澳洲和台灣相比並非全贏，澳洲的天氣比起台灣非常乾，「我剛來布里斯本生活時候手跟腳整整裂了一整年。」還有人提到，澳洲的辦事效率非常差，大家有種以生活與家庭為重的默契，且因為地大，買東西、住家、辦事都距離很遠，若是習慣了台灣的步調，恐怕就很難適應澳洲生活，「土地是台灣的200倍不完全是優點啦！要確定能夠接受這種氛圍再來這邊！」