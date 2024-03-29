特企／SHURE參戰影音創作市場　兼具小巧體積與專業音質

在人們可憑手機任意創作的時代，MoveMic藉由無比小巧的體積，輕鬆隱藏在鏡頭前，將SHURE錄音室專業音質搬到行動影音上；不論用接收器接上相機錄音，抑或是發射器(麥克風)直接連接手機藍牙錄音，隨時提供可靠、並可客製化的廣播級音質，是現代內容創作者、攝影師與採訪者的理想選擇！
台幣售價$16,300，而台灣也推出全球獨家舊換新方案，只要提供任一品牌的「一對一」或「一對二」領夾麥克風給台灣代理商-鍵寧企業/GD Audio回收，即可用超佛85折$13,855優惠價入手SHURE MoveMic 一對二無線領夾麥克風套組(詳細活動請洽官網)。
社群短影音與串流平台節目的盛行，讓從前多是專業人士才使用的錄音設備需求逐漸轉為素人團體或個人就能操作的小型收音設備。多樣且便利的設備使得聲音品質成為影片內不可忽視的關鍵要素，百萬YouTuber HowHow也在體驗過產品後表示 :「現在創作影片已經是全民運動了，原則上你只要有手機，你就可以當影像創作者。所以我會推薦任何想要拍影片的人去使用MoveMic」。
真實無比 優秀音質
SHURE MoveMic 一對二無線領夾麥克風的推出讓行動影音市場對錄音麥克風有了更進階的選擇。MoveMic使用原廠設定即能有自然且乾淨紮實的聲音表現，當開啟「降噪模式」後更能消除一定頻率以下的雜訊，保留人聲頻率，收錄乾淨並真實的聲音！
8g超輕量再也不怕拉扯衣服
許多使用者相當在意個人在鏡頭前的造型，MoveMic被精心設計成幾乎隱形，佩戴只看到麥克風的一小部分，具有前所未有的隱蔽性和便利性。單顆麥克風僅8.2克重，並有IPX4防水等級，能夠承受潑水、防汙和戶外錄製需求。
獨立的MoveMic接收器
MoveMic接收器可以細緻地客製麥克風的EQ、增益或是限幅器效果，直接把電腦的後製功能拉到接收器上操作，讓使用者在錄製當下就捕捉期望的聲音並減少額外後製的工作! 也能在接收器上找到安全音軌的選項，為錄音多一份保障！
直接連手機藍牙配對使用
MoveMic可以在不透過接收器的情況，直接透過手機的SHURE Motiv App連線進行錄音，輕鬆捕捉高傳真、廣播級的錄音品質，消噪功能讓創作者也不用怕背景噪音，在30公尺內都能有優質可信賴的收音保證。
錄製24小時創作不間斷
MoveMic無線領夾式麥克風單次使用長達8小時。用充電盒可再獲得額外的兩次8小時電量，讓創作者錄製一整天，影片收音不間斷。MoveMic接收器可以透過USB-C進行充電。
快速配對使用
將MoveMic發射器與裝置配對後，下次從充電盒中取出的麥克風在開機後會自動連接到上次配對的裝置，配對時間快速，不怕錯過精采的畫面。
全面的應用程式控制
與SHURE專屬MOTIV Audio和MOTIV Video APP配對，創作者可以設定增益、限幅器、壓縮、降噪和EQ等音訊細節設定。有直播需求的使用者更能在APP上錄製並剪輯影片後即時發佈到Facebook平台，手機操作簡直太容易! YouTube直播功能將於近期內推出。
MoveMic 一對二無線領夾式麥克風全系列：
MoveMic ONE，售價8,500元
單聲道發射器(麥克風): 可單獨透過手機app連接藍牙使用，用於單人錄音情境。
MoveMic TWO，售價12,000元
雙聲道發射器(麥克風): 可單獨透過手機app連接藍牙使用，用於雙人錄音情境。
MoveMic TWO Receiver Kit，售價16,300元
雙聲道發射器(麥克風)與接收器套組: 可用於相機、電腦或透過手機app連接藍牙使用，單人或多人錄製皆可。
MoveMic 接收器，售價6,600元
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