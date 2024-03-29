「米酵菌酸是怪胎！」主攻擊這3個器官　醫：毒素進入損傷不可逆

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吳昌騰說，「米酵菌酸是一個怪胎！」，因為即使在120度高溫下處理1小時，毒性依然不變，因此普通家庭烹飪方式及食品加工處理過程，難以去除或破壞因污染而產生的米酵菌酸。而且萬一中毒，潛伏期約20分鐘到12小時，少數達到1至2天，中毒表現因食物中毒量和進食量而異。
吳昌騰表示，一般中毒者普遍先有腸胃道症狀，如噁心、嘔吐、上腹部不適、腹瀉，伴隨頭暈、全身無力症狀；嚴重中毒者出現肝腫大、黃疸、皮下出血、少尿、血尿、煩躁不安、意識不清、抽搐、休克等症狀；重症中毒病患則多因呼吸衰竭而死亡。
吳昌騰指出，粒線體等人體能量的供應站，我們的身體由細胞組成，粒線體就是細胞生存獲取能量的供應站。而米酵菌酸是一種強大且高度選擇的粒線體ADP /ATP 載體（AAC）抑制劑，一旦入侵人體，經由消化道黏膜吸收，再由血液流向全身，並精準對供應站運作進行阻礙破壞，讓身體內的細胞活活餓死。而主要攻擊的目標器官，則是肝臟、腎臟和腦部。
至於治療方式，吳昌騰則表示，由於米酵菌酸沒有解毒藥物，如若食用到中毒食物，出現嘔吐、腹瀉、腹部不適症狀，必須迅速就醫，注意觀察症狀及時應變，主要以症狀治療為主，有的病患能在短期內自行康復，但嚴重的病患可能要進行催吐、洗胃，更嚴重者則需併用活性碳吸附毒素。不過，一旦轉進ICU治療，而且毒素到達各臟器，就可能導致不可逆的損傷，甚至危及生命。
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