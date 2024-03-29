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特企／微醺大稻埕！2024大島琴酒節「不懂酒 Who Knows！」

▲今年Gin & Tonic PA以「不懂酒，Who Knows」為主題盛大開展。圖右至左為GTP策展人王騰崇、執行策展人張嘉玲及共同創辦人阮婷憶。（圖／品牌提供）
▲今年Gin & Tonic PA以「不懂酒，Who Knows」為主題盛大開展。圖右至左為GTP策展人王騰崇、執行策展人張嘉玲及共同創辦人阮婷憶。（圖／品牌提供）

本報訊

「為階級破冰、為打破界線，為大家在享受街頭慶典時，能與帶來歡愉的陌生人一同狂歡！」這是「Gin & Tonic PA大島琴酒節」 創辦的初心，已邁入第八屆的Gin & Tonic PA大島琴酒節活動，今年以主題「不懂酒 , Who Knows！」展開台灣大稻埕老街區文化、藝術、五感沉浸式體驗的活動。今年用一整個四月塑造充滿歡樂的多「琴」城市，這不只是一個琴酒迷Party，更是一個文化慶典。隨興、輕鬆愜意的體驗，在歷史街區角落處處展現。

13國70個品牌150年街道　七年締造商圈活化熱潮

Gin & Tonic PA大島琴酒節共同創辦人阮婷憶Claire，曾獲選為「大稻埕在地經理人」，推廣大稻埕在地文化不遺餘力，與策展人王騰崇Samuel結合藝術、文化等界，自2017年開始一手打造台灣唯一老城區酒展，希望吸引國際酒商看到台灣在地的美好，與街屋店家共創酒展。八年來活動內容囊括了13個國家文化、70個國際品牌參與、串連150年的台北歷史街區與連續7年跨域舉辦的軌跡，在去年締造出兩天活動突破5,500人次的驚人成績；除此之外，瓶裝酒銷售每小時百瓶、國際調酒客座2天5小時銷售破1,200杯、一年比一年更多人數的參與，活絡了大稻埕商圈。GTP已是琴迷與喜愛微醺的品酒人士每年必定朝聖活動，沒有之一。

五感體驗五大主軸　打造台灣最大琴酒節文化

今年GTP策展人王騰崇、創辦人阮婷憶、執行策展人張嘉玲與策展夥伴王靈安、黃龍輝、吳盈憲南北酒王強強聯手，將酒展以五大主軸打造全台灣最大的琴酒節。4/1~4/25「移動的饗宴Bar Hopper-琴你跟我這樣做」邀請北中南知名酒吧主理人，在線上傳授居家調酒秘方以及品酒文化。緊接著4/26~4/28三天重頭戲「移動的饗宴Pop House-才女的酒色人生」夜間客座調酒以「女力」為主軸，邀請到女性調酒師坐鎮，挑選粉紅琴酒搭配調香師特製香氣的精油，品飲時感受聞的香氣和喝的香氣截然不同之處，是品飲入門的好練習。

「移動的饗宴Pop House-舌尖上紋的失樂園」以音樂作為下酒菜，透過舌尖上的味蕾記憶延伸體驗五感，邊喝邊漫談，開啟大稻埕夜晚街邊沙龍。4/27-28「琴酒嘉年華Gin Life Days」打破傳統酒展模式，在大稻埕街屋展出各種風味琴酒，值得一看。4/27「酌人的祕密-風味講堂」與三位知名調酒大師面對面、親手教你調製日常風味酒款；4/28兩場「琴有獨鍾-微醺午茶」，結合大稻埕在地最強小吃，搭配美酒蹦出絕妙滋味，滿滿的四月活動，令人微醺大稻埕「琴」不自禁。

用土地味道記憶風味　全台蔓延品酒文化新潮流

一年只有一次的「Gin & Tonic PA大島琴酒節」，讓琴迷不僅是活動參與者，更是琴酒文化傳遞者。阮婷憶Claire表示「我愛的不只是喝酒時的味道，而是喝酒時的朋友。」未來她將以大稻埕成功經驗與各地跨界攜手，將品酒藝術文化推廣至全台各城市老街區。屆時，全台將蔓延一股「琴響國際、琴落在地」的新潮流，讓更多人愛上台灣品酒文化之美。想了解更多Gin & Tonic PA大島琴酒節，請上官方IG

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