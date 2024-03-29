特企／女神不是吃「可愛」長大？　揭秘保持活力竟靠「秘密武器」

李多慧今年在台首應援 可愛動作連拍不間斷
「三效應援你的Super Shine」李多慧攜手克補一起應援，為上班族打氣，希望粉絲們都能接收到滿滿的「Super」活力應援！在影片中多慧首度公開她苦練許久的全新應援，短短廣告中動作不間斷，招牌愛心臉頰演繹「好光采」、精心設計的俏皮手勢、生動的表情呈現「好專注」，都讓可愛衝破銀幕，替應援動作注入「超活力」，生動且吸睛地展現了克補的全新三效。
除了多慧最擅長的舞蹈影音，這次也記錄了廣告拍攝的幕後花絮，私下超可愛一舉一動全都錄，淘氣感不減反升，「啦啦隊女神」的稱號果然無庸置疑。本次拍攝中添加高難度應援動作，但多慧元氣滿滿、歷經長時間拍攝也很有活力，對於現場的拍攝團隊總是保持精神飽滿的笑容直至收工！讓現場工作人員除了讚賞他的敬業之外，也相當好奇如何維持時刻閃耀的Super Shine狀態。
李多慧閃亮登場的秘密武器大公開 神專注、好光采、超活力三效補充
在幕後的訪談中，李多慧不吝嗇分享自己的秘訣跟最近的生活，才發現女神自我要求高，除了持續精進舞蹈維持運動習慣，認真學習中文融入台灣生活之外，最關鍵的是，養成每天早上一顆克補B群的習慣！多慧在影片中提醒，「每天補充B群很重要，定時補充保持活力閃亮」！
克補B群添加多種成份，一錠3效幫助啟動你的神專注、好光采、超活力！
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- 神專注：增量B1、B6，幫助維持神經系統健康，保持高效率，輕鬆解決代辦事項