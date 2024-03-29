特企／2024台北國際插畫博覽會　4/3台北花博公園爭豔館盛大展開

特企／《棋幻三國》台港澳3/31正式上線　亞洲百強聯盟賽同步啟動

▲策略戰棋手遊《棋幻三國》將於3月31日正式在台港澳上線。（圖／品牌提供）
▲策略戰棋手遊《棋幻三國》將於3月31日正式在台港澳上線。（圖／品牌提供）

本報訊

由香港星力網絡研發代理的策略卡牌手遊《棋幻三國》，將於3月31日正式在App Store和Google Play雙平台開放下載，遊戲內將提供輕度核心玩法，讓所有玩家都能輕鬆上手，同時不失遊戲的深度與挑戰。

三國武將聯「萌」上場　棋盤對戰步步為營

《棋幻三國》是一款靈感源自三國經典故事的益智型1V1集換式卡牌遊戲，在遊戲中，玩家將扮演一位在此亂世中崛起勢力的主公，根據自己所擁有的的卡牌組建適合的出戰陣容，並在對戰中指揮士兵和將領上陣、施展技能。超豐富的角色選擇，讓玩家可以自由搭配超過120張卡牌，釋放出無窮無盡的combo，展現出自己不凡的策略才華！

最特別的是，別於過往常見的美術風格，《棋幻三國》大膽將傳統三國故事與創新的積木美術風格相互結合，讓三國武將們注入Ｑ萌的靈魂，除了帶給玩家不一樣的視覺盛宴外，更為遊戲增添了奇幻童趣的魅力。若想告別一成不變的三國遊戲，《棋幻三國》絕對是不容錯過的新選擇。

爭榮譽賺獎勵　「亞洲百強聯盟賽」開放報名

隨著遊戲正式上線，《棋幻三國》將同步舉辦首屆「亞洲百強聯盟賽」，廣邀亞洲各區的戰略高手一起共襄盛舉，組建無敵聯盟，爭取冠軍的榮耀，共同見證這場智慧與策略的巔峰對決！並帶走MacBook、iPhone、iPad、百億代金券以及現金大獎等豐厚獎勵。

更多精彩的賽事內容與遊戲資訊將不藏私陸續釋出，請密切鎖定《棋幻三國》官方網站、FB粉絲專頁以及Discord社群頻道，隨時掌握第一手獨家消息！

我是廣告 請繼續往下閱讀

特企／《原神》實體活動「華彩奇市」線下活動情報公開！

特企／女神不是吃「可愛」長大？　揭秘保持活力竟靠「秘密武器」

特企／微醺大稻埕！2024大島琴酒節「不懂酒 Who Knows！」

特企／SHURE參戰影音創作市場　兼具小巧體積與專業音質

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞