特企／《棋幻三國》台港澳3/31正式上線　亞洲百強聯盟賽同步啟動

三國武將聯「萌」上場 棋盤對戰步步為營
《棋幻三國》是一款靈感源自三國經典故事的益智型1V1集換式卡牌遊戲，在遊戲中，玩家將扮演一位在此亂世中崛起勢力的主公，根據自己所擁有的的卡牌組建適合的出戰陣容，並在對戰中指揮士兵和將領上陣、施展技能。超豐富的角色選擇，讓玩家可以自由搭配超過120張卡牌，釋放出無窮無盡的combo，展現出自己不凡的策略才華！
最特別的是，別於過往常見的美術風格，《棋幻三國》大膽將傳統三國故事與創新的積木美術風格相互結合，讓三國武將們注入Ｑ萌的靈魂，除了帶給玩家不一樣的視覺盛宴外，更為遊戲增添了奇幻童趣的魅力。若想告別一成不變的三國遊戲，《棋幻三國》絕對是不容錯過的新選擇。
爭榮譽賺獎勵 「亞洲百強聯盟賽」開放報名
隨著遊戲正式上線，《棋幻三國》將同步舉辦首屆「亞洲百強聯盟賽」，廣邀亞洲各區的戰略高手一起共襄盛舉，組建無敵聯盟，爭取冠軍的榮耀，共同見證這場智慧與策略的巔峰對決！並帶走MacBook、iPhone、iPad、百億代金券以及現金大獎等豐厚獎勵。
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