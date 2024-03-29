林依晨美顏開太大被抓包！秒變膠感錐子臉 招認素顏上陣出奇招
演藝圈的「零負評女神」林依晨，近日進駐大陸影音平台抖音，發布打招呼影片問候粉絲，卻因為美顏濾鏡開太大，臉型變成細長的錐子臉，妝容還有濃烈的塑膠感，讓影迷看了不習慣，調侃她變了一個人，林依晨事後坦承當天素顏上陣，為了畫面好看，才會用美顏增添色彩，沒想到畫面失真，讓她不好意思地跟粉絲說抱歉。
記者江芷稜／綜合報導
林依晨演過多部偶像劇，包括《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》都是經典作品，她扮演的角色「袁湘琴」、「程又青」深入人心，在兩岸都很受歡迎，關於她的都市傳說不斷在微博瘋傳，一度傳出她每天早上4時起床服侍公婆，為懷孕求子吃青蛙改變體質，後來她忍不住在微博發長文澄清，幫老公洗清渣男封號。
最近她產後復出，推出不少作品，積極在兩岸宣傳4月播出的電視劇《不夠善良的我們》，並宣布加入抖音的行列，剛好昔日歌曲〈你〉再度翻紅，林依晨拍了抖音影片打招呼、大秀好歌喉，也在微博超話和粉絲聊天，作風相當親民。有一名粉絲留言批評林依晨的抖音影片跟本人不像，美顏特效太誇張。對此，林依晨以高EQ回應：「哈哈哈哈真不好意思！他們太急著要影片了，我那天完全沒有化妝，只好用了一下美顏」。
林依晨坦承拍片時素顏，用了美顏讓眼妝、唇色看起來氣色較好，沒想到超強的美顏濾鏡讓她臉型變得很尖，本來就很清瘦的臉蛋被拉成錐子臉，臉上沒有皺紋，五官感覺都變了，看起來像是帶了一層塑膠面具，完全與本人差很大。她坦率毫不做作的回應，引起網友哈哈大笑，也讚美她素顏其實就很好看，根本不需要美顏。林依晨聊了一會透露要帶女兒去洗澡，不能太晚睡，認真負起照顧孩子的責任，也被稱讚是好媽媽。
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