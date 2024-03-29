南非重大車禍！巴士墜谷起火釀45死 僅一位8歲女童倖存
南非週四發生一起重大車禍，一輛滿載乘客、預計前往參加復活節禮拜的巴士，從跨越山谷的橋上墜落，巴士起火燃燒，造成45人死亡，車上僅有一位8歲女童倖存，但女童也受到重傷，已緊急送往醫院接受治療。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，這輛巴士是從鄰國波札那的首都嘉柏隆（Gaborone）出發，原定前往南非莫里亞鎮（Moria）一處教堂參加復活節禮拜，不料在連接馬肯（Marken）與莫科帕內（Mokopane）山谷的橋上發生意外，巴士從橋上衝出墜落約50公尺高後重摔著地，巴士起火燃燒，車上除了一位8歲女童生還，其餘45人皆當場罹難。
南非交通部表示，巴士駕駛在橋上突然失去控制，衝出護欄後墜入山谷。至於車禍發生原因，仍待進一步調查釐清。雖然巴士是從波札那出發，但罹難者中有多少是南非公民，有多少是外國公民，尚須再確認。由於巴士從高處墜落，再加上起火，許多遺體已經難以辨識，搜救工作也非常困難。
交通部長奇孔加（Sindisiwe Chikunga）表示，對死者家屬表達最深切的哀悼，同時會針對事故展開全面調查，以確保道路安全。復活節將至，南非莫里亞鎮是錫安主義基督教會（Christian Zionism）的總部，其復活節禮拜活動將吸引數10萬人參加，包括許多外國人士前往朝聖。