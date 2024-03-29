台鋼啦啦隊掀一粒旋風！爆紅遭疑「被捧過頭」　狠批她跳舞不好看

葛斯齊後悔爆料汪小菲出軌！慘遭神祕人利用　自認被設局變幫兇

▲葛斯齊爆汪小菲和大S婚姻的料，上遍各大通告賺錢，不過他涉嫌說大小S接觸非法物品，被判賠60萬元台幣。（圖／記者陳明中攝影）
▲葛斯齊爆汪小菲和大S婚姻的料，上遍各大通告賺錢，不過他涉嫌說大小S接觸非法物品，被判賠60萬元台幣。（圖／記者陳明中攝影）

記者江芷稜／綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小菲2021年底離婚，原本不口出惡言，和平分手好聚好散，台灣狗仔葛斯齊卻跳出來爆料，指男方離婚前跟其他女生過從甚密，疑似與網紅張穎穎偷偷交往，掀起軒然大波，他因此上遍綜藝節目、通告滿檔，被封為「台灣最強狗仔」，荷包賺得滿滿。如今大汪多次開撕，葛斯齊突然在談話性節目吐露心聲，表示很後悔做了這件事：還在直播時聲稱是神祕人提供汪小菲出軌資料給他，他認為自己像是幫兇，「對，我被利用了」

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▲汪小菲（左）與葛斯齊（右）於去年3月16日在汪小菲的餐廳內一起直播，並聲稱2人要「化干戈為玉帛」。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（左）與葛斯齊（右）去年3月16日在汪小菲的餐廳內一起直播，上演世紀大和解。（圖／翻攝自微博）
隱忍許久的大S，近日終於說出真相，發聲明指出汪小菲婚內出軌導致婚姻破局，離婚前就收到許多不堪入目的照片，這說法與葛斯齊不謀而合。對此，葛斯齊最近上《震震有詞》節目，突然表示很後悔抖出汪小菲出軌照片，自認收到神秘人的資料爆料，事後感覺被利用、變成幫兇，甚至覺得很委屈，一直被外界懷疑他收大小S的錢。

▲葛斯齊遭大小S官司提告，透露曾想找汪小菲作證。（圖／翻攝自微博）
▲葛斯齊遭大小S官司提告，透露曾想找汪小菲作證。（圖／翻攝自微博）
葛斯齊說，當時會揭穿汪小菲出軌的黑料，是因為狗仔朋友跟汪小菲有恩怨，為了幫朋友出氣才會曬出不雅照片，而非要幫助大小S，沒想到弄巧成拙變成局內人。至於神祕人在他跟汪小菲見面後沒有再提供資料，讓他感覺被利用了。

▲汪小菲聚會上「撲倒辣妹狂吻」照曝光。（圖／葛斯齊臉書）
▲葛斯齊曬出汪小菲在聚會上「撲倒辣妹狂吻」照片。（圖／葛斯齊臉書）
葛斯齊更認為，自己會爆料害慘汪小菲，還有最近汪小菲失控大鬧警局，這一連串事件像是有設計好的劇本，自己跟汪小菲都被設局，他事後後悔說：「其實我自己感覺很不好受」。不過，網友對於汪小菲被設局出軌覺得啼笑皆非，畢竟疫情間汪小菲大多時間在中國對岸，要設局出軌並不容易，若自己坐得直行得正，也不會上酒店被拍到不雅照。

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