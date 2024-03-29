特企／中嘉集團獲利績優生連破百億　搶進寬頻大商機

中嘉寬頻力拼連續多年破百億的營收績效，稅後淨利連5年超過新台幣20億，2023年經營區由北北基桃、台南、高雄精華區域，首次擴展至台北中正區、板橋、土城，然而對中嘉集團經營高層來說，集團的未來遠遠不止於此。「持續推動數位轉型的決心，以及連續多年投資強化在網路建設上的努力，讓我們的高品質寬頻訂戶數，年增率已超過10%的速度成長」，中嘉集團董事長郭冠群認為，「我們不只是佈局寬頻、IoT、AI等網路產業，實際上已經搶進這些商機的未來。」
接軌全球有線電視與寬頻服務商近年來多元化產品服務以及綁售的營運模式，中嘉寬頻以「方便你的生活連結、豐富你的娛樂享受」的核心概念，推進各種智慧服務項目，已讓中嘉寬頻成為用戶生活的好管家。包含大數據、AI、雲端等應用技術，只需透過智慧機上盒及智慧遙控器或自有的Home+智慧家app，就是一個功能多元的智慧生活管理平台，立刻升級家裡的傳統家電智慧化；也能串聯購物，影音，甚至線上叫車,線上教學課程等，提供越來越多商機無限的生活服務。不只深入百萬家戶的營運前景看俏，中嘉寬頻也已推出10G超高速對稱光纖寬頻上網、導入AI自動監控網路的穩定品質，開啟企業用戶「一站備足」的專屬光纖線路產品規劃。多元化的營收開源與靈活的銷售策略，已可預期2024年亦將迎來亮眼的好成績。
高速寬頻加上數位有線電視，實現了網際網路的版圖互聯，產業發展能量令人期待。美國第一大有線電視及家庭網際網路服務商COMCAST康卡斯特公司，近期公佈的2023年全年收益、EPS都創新高，家用寬頻的ARPU (每位用戶平均收入)也成長了3.9%。對比中嘉寬頻自2022年以來，寬頻用戶連年成長近10%，高資費用戶佔比達20%，ARPU每季都創新高：並且在安裝滿意度達99.8%，三度奪下國際權威測速機構認證的全台用戶實測下載網速No.1肯定！
各項優異的績效，讓中嘉集團經營團隊對於邁向上市櫃的目標深具信心！市場預期，中嘉集團將是市值達300~400億規模的上市案，應是台灣近年初次掛牌公司中少見的規模。且過去五年掛牌市值達300億的公司中，殖利率皆未超過5%，業界評估中嘉集團殖利率應可達5%以上，放眼台灣電信網路服務及基礎設施產業，中嘉集團應是最後一個投資人能夠參與公司營運與成長的稀缺投資機會。
春酒宴慶雙喜，經營高層感念同仁努力並信心喊話，持續創造佳績。同時，也提醒期許中嘉集團同仁，在媒體識讀的企業責任上，繼續付出最大的心力！
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