2030全球AI產值可望破兆美元！李詩欽：台灣估將握有其中四分之一

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鈺創科技創辦人、董事長盧超群於會前受訪時指出，未來50年將會由AI應用引領，其所帶來的經濟成長，背後是要由電力、能源支撐，各國政府應該要去解決電力短缺、電價等問題，更提出「或許核融合是未來電力的發展重點」。
為凝聚產業動能、推動AI應用，電電公會聯合台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）、國家生技醫療產業策進會（IBMI）、台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）、中華民國資訊軟體協會（CISA）、智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）、光電科技工業協進會（PIDA）、台灣資通產業標準協會（TIACS）等共計8單位共同倡議支持「AI創新應用聯盟」(AIIA)。
行政院副院長鄭文燦於會中表示，期盼藉此「AI創新應用聯盟」的推動能增進台灣發展AI應用的核心競爭能力，鏈結台灣廠商與國內外大廠技術接軌，促進軟硬整合，扶植我國AI應用能量，布局全球AI應用市場。
電電公會指出，聯盟推動方向將迎向交通、製造、醫療、城市規劃等關鍵領域，以發揮最大的影響力，並以跨領域的專家指導委員會，指導AI應用的運作和推動方向。同時，台灣也利用其半導體產業的領先優勢，鼓勵廠商投入AI車電、AI製造、AI醫療健康科技、AI城市等相關領域，以促進軟硬整合並加速形塑AI產業鏈。此外，也將朝連結國內外廠商的AI研發與實際應用，建立資源串接管道，創建AI應用商機媒合平台，以拓展新的商機，以共同促進台灣AI產業的發展，期望在全球AI領域中佔有一席之地。