不畏大環境不佳！永達保經強強聯手 兩岸營收破百億元
永達保經今（29）日舉辦2024業務表揚大會，不畏大環境不佳，永達保經去年新契約保費收入達23億元、逆勢成長25％、主管人力2414人成長27％、13個月保單繼續率更高達97.7％，董事長吳文永更宣示，今年業績目標65億元。至於轉投資的中國大陸永達理保經公司，成功複製台灣永達經驗，目前設有北京總公司、17家分公司、46個營業據點，在兩岸強強聯手之下，吳文永也期許，今年兩岸營收持續破百億水準。
記者顏真真／台北報導
受利率調整幅度保守及部份商品轉型因素，2023年台灣壽險業新契約保費收入為17年來新低，衰退13.1%，在大環境市場不佳的情況下，永達保經透過優化服務流程，7項e化線上管理，包含：定聯服務系統、線上保單健檢、e-Power業務服務智能秘書、e-Report「保險經紀業務整合管理系統」新型專利的報表、e-Learning線上數位學習平台、e-Action行動投保、遠距投保，不管是在客戶端還是業務端，提升數位服務軟實力，滿足客戶服務需求，讓永達突破困境，逆勢成長。
永達保經創立之初，董事長吳文永即推動MDRT（百萬圓桌），鼓勵業務代表以取得MDRT會員資格為目標，去年永達MDRT會員人數成長39%，共計357位達成，10位業務菁英取得MDRT終身會員，目前累計105位，永達已成為MDRT催生機。
去年業績表現最亮眼的4位風雲人物，分別為榮獲年度最佳成就獎的業務協理高慧如、年度業績大賽體系組冠軍為業務高級副總嚴富民、二度蟬聯處級組冠軍則是業務副總石文仁，個人組冠軍為業務儲備協理王儀葒，他們用自己的努力和實力創造人生高峰，完美呈現保險企業家的價值。
至於成功複製台灣永達保經的中國大陸永達理保經，目前已設有北京總公司、17家分公司、46個營業據點，2023年期繳新契約保費收入達人民幣20.7億元、主管人力達7238人、MDRT會員人數達成974位、13個月繼續率達96%、業務人員年平均FYP 人民幣28萬元，吳文永表示，將強力擴展兩岸事業版圖，永達保經不只打造超級業務，更致力成為保險企業家為目標。