185成勛「右滑」台灣180女神記者！他配對成功看著她傻住：好美喔

我是廣告 請繼續往下閱讀
成勛去年底（2023）特別出演《死期將至》受到討論，劇中他有跳降落傘的橋段，直言一點都不可怕，反而因為能藉由拍戲享受喜歡的運動感到開心，「韓國跳傘價格很貴，之前我都是花自己的錢去嘗試，現在有戲劇邀請我還能免費去跳傘，我當然很OK。」他直言賺到， 「我拍高空跳傘的鏡頭，一天拍了13次，從一早太陽升起到太陽下山。算起來的話差不多130萬韓元（約台幣3.3萬）」。也笑說：「 台灣有需要拍高空彈跳鏡頭的替身，可以找我！」
除了《死期將至》，他在《結婚作詞，離婚作曲》飾演喜歡年長女的出軌丈夫「姜新孝」，但他沒有因為作品改變愛情觀，也不排斥姊弟戀，「 我對年齡沒有限制，只是依照我的年紀（41歲）要跟比我年長的人在一起....那對方應該...結過婚了吧？ 阿結過也沒關係，我沒有偏見，只是我也沒考慮過這件事」。
媒體對成勛的感情產生興趣，頻頻要求他給出能接受的實際數字，成勛慌張回應：「 我...要怎樣回答，大家才會滿意？」記者提出「大20歲」或「媽媽等級」的可以嗎？成勛一本正經的說：「那我跟她相處的時間就不多了耶.....」他透露已被父母放棄，爸媽現在不會被催婚。
成勛在《我獨自生活》的生活太過真摯，直言現在不會想結束「獨自生活」，並非對現況人生感到滿足，是因為「太過熟悉」，問及：「會羨慕成家立業的朋友嗎？」他眼神直勾勾看向攝影大哥問：「你結婚了嗎？」聽到「結了」後，成勛再問：「幸福嗎？」攝影大哥秒回：「幸福！」成勛：「那這樣就滿羨慕的！」
他也公開理想型，自始至終都是「可愛型」，記者加碼問「身高要求」並力薦在場身高180公分的女記者，成勛直接起身跟對方比身高，看了女生幾秒後表示：「喔....很美。」舉動讓女記者措手不及，頻頻回應「謝謝」感謝成勛的讚美。
成勛小學開始游泳，原本是南韓專業的游泳選手，曾創下蝶式部門大會新紀錄，後來因為椎間盤突出放棄游泳。身高185公分的他，在1000比1的徵選脫穎而出，2011年拍攝戲劇《新妓生傳》出道，後續因《焦急的羅曼史》、《結婚作詞，離婚作曲》、《我獨自生活》等影視作品出名。他將於30日下午4點在「新北市政府多功能集會堂」舉辦見面會，現場可購票。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道