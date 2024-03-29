加拿大教育局向社群網路成癮宣戰！提告Meta、TikTok 求償945億
加拿大4間地方教育局向社群媒體宣戰，提告臉書母公司Meta、TikTok母公司字節跳動、Snapchat母公司Snap Inc，指控社群網路擾亂教育，讓學生網路成癮，造成教育體系不得不投入龐大資源應對，求償40億加幣、約新台幣945億元。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Euronews》報導，提起訴訟的包括多倫多區（Toronto District）、多倫多天主教區（Toronto Catholic District）、皮爾區（Peel District）和渥太華-卡爾頓區（Ottawa-Carleton District）的教育局，這4間教育局在聯合聲明中指控，社群媒體已經破壞了現行的教育體系。
聲明中指出，這些社群媒體巨頭在設計產品時欠缺考慮，對於會造成學生上癮的產品進行大量推銷，目的只是為了讓使用者最大程度地黏著在社群媒體平台。這令教育工作者不得不花費大量時間與精力，來監管學生在社群媒體引起的種種問題。
課程被迫重新調整，以滿足學生群體全新且不斷變化的適應需求，特別是那些注意力、專注力和心理健康存在問題的學生。網路成癮導致學生的思考與行為方式都發生變化，健康也受到損害，這些都成為教育工作者的巨大挑戰，讓教育體系的有限資源承受龐大壓力。
對於遭到提告求償，Meta和字節跳動尚未回應。而Snap的發言人則表示，Snapchat旨在讓使用者與朋友保持聯繫，幫助青春期的未成年人能夠在面臨挑戰時，與朋友一起做好準備並樂在其中。