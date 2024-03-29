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「科技版00919」甜甜價10元！00946群益科技高息成長4/22募集

▲受到市場矚目並被稱為科技版00919的「00946群益科技高息成長ETF」，預計發行價格為10元銅板價，採月配息機制。（圖／NOWnews資料照片）
▲受到市場矚目並被稱為科技版00919的「00946群益科技高息成長ETF」，預計發行價格為10元銅板價，採月配息機制。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2024年Q1入尾聲，回顧Q1共計有12檔基金成立，包括3檔ETF、7檔主動式基金，以及2檔連結式基金。台股4月天！共計有4檔新基金將在四月募集，在台股ETF方面，將有兩檔新產品不約而同於4/22開募，分別為即將由群益投信發行、受到市場矚目並被稱為科技版00919的「00946群益科技高息成長ETF」，預計發行價格為10元銅板價，採月配息機制，以及野村趨勢動能高息ETF，而另外兩檔同在四月募集的產品還有復華台灣科技高股息基金，以及凱基美國非投等債ETF。

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法人指出，00946群益科技高息成長ETF特色在於產品設計結合科技成長與股息收益兩大要素，更是第一檔在指數成分股篩選上，將外資認同度納入指數成分股篩選流程中的台股ETF，協助投資人跟隨專業外資機構的眼光，掌握台灣優質科技股。

而00946之所以被稱為科技版00919的理由在於，00946不只是挑選成長性與獲利能力俱佳，以及外資青睞的台灣科技股，還承襲了00919的精準高息、精準卡位與精準領息之三大精神，進一步從中篩選出配息能力好的公司，指數會在每年5月與11月重新審核成分股，5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，11月審核還需額外滿足當年度累計EPS為正數，且當年度至少有兩季EPS為正數的條件，超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股，一舉掌握台灣科技股之股息股價雙收優勢。

不過，法人也提醒，近年來ETF投資幾乎成為全民理財運動，當中又以台股ETF投資最為熱絡，加上台股ETF產品種類多元，從最早的市值型、高息型，衍生至後來出現的低碳市值、ESG主題、半導體高息、科技高息等等，滿足投資人各式需求，故台股ETF無論是受益人數或是整體規模都有倍數式的成長，而投資人在投資台股ETF前，務必先釐清自身理財目的、了解ETF產品性質與選股邏輯，以及流動性與折溢價狀況等等。

此外，對於接下來將募集的台股ETF有申購意願的投資人，可把握ETF募集前先到投信公司或銷售券商完成開戶，或是透過線上開戶還能省去親臨現場的時間，便可在開放預購期間先行申購，避免在後續募集期間才申購反而面臨人擠人、線上系統塞車之不便。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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