消費者注意！食用小林製薬紅麴不適 食藥署官網可通報
針對日本「小林製薬」公司紅麴產品造成民眾健康影響事件，食藥署今（29）日表示，食品業者倘有使用或販售日本小林製薬之紅麴相關原料或產品，應停止使用、販售及自主下架，否則最高可處新臺幣300萬元罰鍰。另外，民眾買到含有日本小林製薬紅麴原料產品，可撥打食安專線，或食用到發生身體不適，可至食藥署官網上進行通報。
記者許家禎／台北報導
食藥署指出，經查有2家國內輸入業者輸入日本小林製薬紅麴原料之紀錄，食藥署已會同衛生局查核並責由業者辦理回收。食品業者倘有使用或販售日本小林製薬之紅麴相關原料或產品，應停止使用、販售及自主下架，並應依食品安全衛生管理法第7條第5項，責令業者完成自主通報，倘經衛生局查察，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，未通報者，可依同法第47條，處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。
食藥署表示，消費者買到含有日本小林製薬紅麴原料產品，如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950洽詢。消費者如食用日本小林製薬紅麴所製相關產品後發生身體不適，可至食藥署「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」通報，或撥打專線電話(02)23210594進行通報，案件於受理後將進行相關評估分析食用產品與非預期反應的相關性。此外，食品安全保護基金亦可補助消費者保護團體，協助消費者進行團體訴訟。