吳姍儒店遭砸！吳宗憲淡定「一點小事」 下一秒脫口想退出演藝圈
日前吳宗憲女兒Sandy吳姍儒經營的「無聊咖啡」遭2名黑衣人砸店，一開始他們表示是不滿意吳宗憲的主持風格，之後又說是因為吳宗憲與館長有官司，因為挺館長才鋌而走險，讓人摸不著頭緒。而今（29）日吳宗憲出席活動一現身就忍不住抱怨「有些人沒做什麼事，店就被砸了」，似乎怨念頗深，但受訪時又淡定的說：「一點小事，台北市哪天不被人家砸幾個店呢！」
記者吳雨婕／綜合報導
吳宗憲一現身活動，就直呼：「有些人沒做什麼事，店就被砸了，說是不滿意我的主持風格。」接著不滿表示，許多人人前人後兩樣情，就像是黃子佼，情緒激動的吳宗憲甚至宣布要以最快速度離開藝能界。受訪時談到砸店一事，是嫌犯不滿吳宗憲的主持風格，吳宗憲反嗆：「去問問金鐘獎評審，每一年小弟得獎的話，沒有人會講話。」他也坦然的說：「沒事啦！一點小事，台北市哪天不被人家砸幾個店呢！」
外界傳說是因為吳宗憲欠債才會有黑道砸店，吳宗憲澄清自己沒有欠債，也認為沒有與任何人結怨，被問到店面損失，他回應：「沒有損失，一片祥和。」現場有媒體關心Sandy有沒有因此受到驚嚇，吳宗憲透露事發時，女兒不在店裡，還開玩笑的說女兒是個不負責任的老闆娘，所有事情都是他在負責，至於他脫口要退出藝能界，吳宗憲解釋，這是本來的規畫，早在許多年前就一直在請辭。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道