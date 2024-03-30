台北電器展場詢價！大同大坪數空調價差逾2萬、惠而浦全場7折

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🟡奇美家電
▪︎變頻冷暖1級空調，星雅系列2.8kW原價2萬5500元，展場價2萬500元，搭配補助最高4600元，最低可用1萬5900元購入。
▪︎購買指定型號，即享好禮4選1
🟡大同
▪︎ 7.4KW變頻冷專空調(R-72DDHR/FT-72DDHR)，原價6萬1900元，展場特價4萬9900元。現場更推出限量10組結帳再享現折1萬元優惠。
▪︎空調全系列除享好禮多選1，加碼送清淨機 ; 滿額再加碼送虎牌電子鍋
▪︎廚餘機(TFC-3823CF)限期4天只要6990元。
▪︎ 43型Android聯網液晶顯示器9000有找 ; 買指定電鍋再送研磨咖啡機
🟡三菱重工空調
▪︎豪禮5選1，包含電扇、電磁爐、刮鬍刀、蒸鮮鍋、保溫瓶等可選擇。
🟡大金
▪︎現買現折，最高折7000元，還可搭配政府補助。
🟡 LG
▪︎ LG家電展冷氣滿萬送千活動，並附贈市值最高8000元標準安裝服務，刷卡再享12期0利率，凡購買指定冷氣並登錄再送最高價值2500元即享券，或消費滿9萬送LG空氣清淨機(AS551DWS0)。
🟡富士通
▪︎好禮4選1~2，包含快煮壺、清淨機、氣炸鍋、直流電扇可選擇。
▪︎指定款冷氣最高現折1萬。
▪︎8~12坪機種現折3000元。
🟡 Panasonic
▪︎冰箱、冷氣現金價可以再便宜1~2000元不等。
🟡惠而浦
▪︎冰箱展場獨家優惠，指定款對開740公升冰箱，原價5萬8600元，市價4萬1020元，展場7折價3萬9900元。
▪︎雙控溫炫風烤箱，原價4490元，展場價3120元。