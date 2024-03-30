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台北電器展場詢價！大同大坪數空調價差逾2萬、惠而浦全場7折

▲台北電器展於即日起到4/1在台北世貿一館展開，大家電有各式促銷，奇美一級能效的冷氣搭配政府補助，最便宜1.6萬就能買到，大同大坪數冷氣4萬有找，價差超過2萬。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北電器展於即日起到4/1在台北世貿一館展開，大家電有各式促銷，奇美一級能效的冷氣搭配政府補助，最便宜1.6萬就能買到，大同大坪數冷氣4萬有找，價差超過2萬。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

為防止每年暑期冷氣師傅大排長龍安裝數過多之情形，各大冷氣品牌紛紛推出早販優惠再加碼，正在展期的的台北電器展，各大品牌也紛紛祭出展場優惠。《NOWnews》實際前往展場詢價，奇美一級能效的冷氣搭配政府補助，最便宜1.6萬就能買到；大同客廳用的大坪數冷氣4萬有找，價差逾2萬；惠而浦冰箱打出市價7折，活動展期到4月1日。

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台北電器展展期從即日起到4月1日，業者表示，今年最大規模的一次，集結各大大小家電品牌，讓民眾可以一次買齊。今年剛好遇到即將漲電，開展的第一次各家攤位上有湧入不少人潮，且以一級能效的冷氣、冰箱詢問度最高，業者預估有望帶來20億的營業額。整理熱門空調、冰箱品牌展場限定優惠如下，方便民眾比價。

🟡奇美家電
▪︎變頻冷暖1級空調，星雅系列2.8kW原價2萬5500元，展場價2萬500元，搭配補助最高4600元，最低可用1萬5900元購入。
▪︎購買指定型號，即享好禮4選1

🟡大同

▪︎ 7.4KW變頻冷專空調(R-72DDHR/FT-72DDHR)，原價6萬1900元，展場特價4萬9900元。現場更推出限量10組結帳再享現折1萬元優惠。

▪︎空調全系列除享好禮多選1，加碼送清淨機 ; 滿額再加碼送虎牌電子鍋

▪︎廚餘機(TFC-3823CF)限期4天只要6990元。

▪︎ 43型Android聯網液晶顯示器9000有找 ; 買指定電鍋再送研磨咖啡機

▲台北電器展。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北電器展大同的7.4KW變頻冷專空調展場特價4萬9900元，加碼10組帳再享現折1萬元。（圖／記者周淑萍攝）

🟡三菱重工空調
▪︎豪禮5選1，包含電扇、電磁爐、刮鬍刀、蒸鮮鍋、保溫瓶等可選擇。


🟡大金
▪︎現買現折，最高折7000元，還可搭配政府補助。

🟡 LG
▪︎ LG家電展冷氣滿萬送千活動，並附贈市值最高8000元標準安裝服務，刷卡再享12期0利率，凡購買指定冷氣並登錄再送最高價值2500元即享券，或消費滿9萬送LG空氣清淨機(AS551DWS0)。

▲台北電器展。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北電器展LG空調可享滿萬折千。（圖／記者周淑萍攝）
🟡富士通
▪︎好禮4選1~2，包含快煮壺、清淨機、氣炸鍋、直流電扇可選擇。
▪︎指定款冷氣最高現折1萬。
▪︎8~12坪機種現折3000元。

🟡 Panasonic
▪︎冰箱、冷氣現金價可以再便宜1~2000元不等。

🟡惠而浦

▪︎冰箱展場獨家優惠，指定款對開740公升冰箱，原價5萬8600元，市價4萬1020元，展場7折價3萬9900元。
▪︎雙控溫炫風烤箱，原價4490元，展場價3120元。

▲台北電器展。（圖／記者周淑萍攝）
▲惠而浦大家電，展場可享市價7折優惠。（圖／記者周淑萍攝）

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