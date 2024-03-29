三星Galaxy AI「準時遊戲」引爆華山！　玩密室挑戰再抽韓國機票

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📍通話即時翻譯與翻譯助理：支援包括英語、韓文、日文、泰文等13種語言，讓異地溝通無障礙，無論是預定餐廳或問路都變得輕鬆自如。
📍搜尋圈功能：看到社群上的熱門打卡景點或路過特色建築時，只需在畫面上圈選物件即可快速進行搜尋，加上關鍵字可以精確鎖定範圍，是自由行旅客的聰明助手。
📍生成式相片編輯：面對擁擠的景點或不理想的拍照角度，這項功能可以移除不想要的物件或調整照片角度，AI自動補全背景，確保旅拍照片每張都完美。
📍遠距超明亮暗夜攝影：即使在夜晚或遠距離，也能清楚捕捉到細節，讓城市的夜色更加美麗動人。
📍SmartTag2：在機場行李轉盤上快速找到自己的行李變得簡單，通過Galaxy生態系統中的 SmartTag2 連結手機，啟動響鈴後就能迅速定位行李位置。
即日起只要到活動現場參與各區體驗、填寫活動問卷並上傳照片完成指定任務，即可獲得限量精美杯墊，還能參加抽獎挑戰好手氣，有機會將最大獎韓國來回機票帶回家！
此外，不僅全新的 Galaxy S24 系列支援 Galaxy AI，三星官方在昨（28）日也透過One UI 6.1 軟體更新，將功能同步拓展到 Galaxy S23 全系列（包含 S23 FE），Z Fold5、Z Flip5，以及 Tab S9 等裝置。
除了 Galaxy S24 系列與全系列機種同時支援 Galaxy AI 功能，官方還同步上市 Eco-Friends系列配件，集結人氣角色並融入永續設計概念，讓你購機同時還可以為它換上吸睛外衣，亮麗迎接春季！
演員林哲熹、巫建和本次擔任活動大使，兩人對於 AI 的強悍都表示非常驚艷。林哲熹分享， 「生成式相片編輯」功能讓他徹底解放自己的創造力。巫建和則認為，近年常奔波世界各地工作或參加影展，「通話即時翻譯」與「翻譯助理」功能對他而言非常實用。此外，他們異口同聲推薦「搜尋圈」功能，認為可以快速吸收新知。
全新Galaxy S24旗艦系列Eco-Friends 配件建議售價 NT$1,590．預計4月上旬起陸續於三星智慧館、三星商城開賣。
即日起至4月30日凡購買 Galaxy S24旗艦系列、Galaxy ZFold5 | Z Flip5 摺疊旗艦系列，登錄送 Samsung Wallet 悠遊卡加值金最高NT$1,200。
台灣三星「Galaxy S24 旗艦系列準時遊戲」密室逃脫活動資訊：
• 活動日期 | 2024年3月29日（五）至4月8日（一）
• 活動時間 | 週日至週四 11:30-19:30；週五、週六（含國定假日）11:30-20:30
• 活動地點 | 華山 1914文化創意產業園區 華山劇場