台彩「內行不買大樂透、威力彩」！這張頭獎率飆升　他爽中800萬

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《NOWnews》記者也實際查證，發現3月9日當天是台彩539第113000060期的開獎，中獎號碼「05、10、27、37、38」完全吻合，且當期有三名幸運兒中了頭獎，分別為桃園市「金富麗彩券行」、花蓮縣「發貴樂透站」以及該網友位於屏東縣「樂億得彩券行」開出。
影片曝光後，不少人大感意外表示「第一次看到真的有人中獎發出來」、「終於有人能證明民眾可以中頭獎」、「這是我看過唯一有中頭獎願意出面的人！讚啦」、「謝謝這個影片讓我相信，真的有人會中台彩頭獎」、「天阿！真的太幸運了吧，而且還是先委託彩券行幫忙下注！好讚」、「恭喜！真的一般民眾也能中頭獎」。
內行人不買威力彩、大樂透！台彩「今彩539」頭獎率大飆升
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事實上，台彩的威力彩跟大樂透，雖然高額獎金非常的吸引人，但是其實不論是頭獎中獎率還是總中獎率，都遠不及「今彩539」，《NOWnews》記者實際詢問南部有在購買台彩彩券的長輩，他們皆透露「今彩539確實比其他兩種主流的還要好中」其中一位長輩也透露「透過養牌一年中過好幾次兩萬塊（即5個號碼中4個號碼的貳獎」，實際查詢3月9日當天，除了三注頭獎之外，中貳獎的彩迷高達312注。
根據台彩官網說明，大樂透頭獎中獎率約1/1398萬，總中獎率約1/32；威力彩頭獎中獎率約1/2209萬，總中獎率約1/9；今彩539頭獎中獎率約1/58萬，總中獎率約1/9。也就是說，今彩539的中獎率遠高於大樂透及威力彩，而總中獎率則是威力彩=今彩539>大樂透。
今彩539玩法介紹！一期最多頭獎上限金額2400萬
而今彩539的玩法其實也非常簡單，就是在39個號碼當中，依照自己的喜好選出5個號碼投注，每一注售價是50元，如果幸運五碼全中得頭獎的話就是800萬元，不過值得注意的是，今彩539的頭獎獎金每一期有上限，就是三注頭獎，也就是說，如果該期有4注中頭獎，就是平分2400萬；而貳獎中四碼每注可得2萬元；三獎中三碼得300元；肆獎中兩碼得50元，每一個獎項上限都是2400萬。
台彩過去也提到，電腦型彩券除了大樂透和威力彩有機會開出高額頭獎外，今彩539及雙贏彩周一至周六每天都有開獎，提供更多的頭獎中獎機會，特別是今彩539因為頭獎率機會高，高於大樂透以及威力彩不少，因此長年養出一群忠實的彩迷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：投注彩券應該衡量自身經濟狀況，不因沉迷而影響生活品質。